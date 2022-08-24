Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву
Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву на фоне роста цен
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУ здания посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии
У здания посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британские дипломаты отправились в столицы европейских стран, чтобы убедить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Дипломаты Соединенного Королевства ездят по европейским столицам, чтобы убедить (коллег) в неприемлемости сокращения помощи Киеву", - говорится в сообщении издания.
"Говорят, что европейские правительства все больше обеспокоены расходами на оружие и гуманитарные поставки, в то время как граждане сталкиваются с резким ростом цен на энергоносители", - указывает газета, которая ссылается на осведомленного источника.
Высокопоставленные чиновники ЕС опасаются, что осенью или ранней зимой может наступить переломный момент, в результате которого изменится позиция населения относительно помощи Украине. Отмечается, что в некоторых странах блока якобы рассматривают возможность выступить за ослабления антироссийских санкций в преддверии встречи глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа.