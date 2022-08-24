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Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву

Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву - РИА Новости, 24.08.2022

Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву

Британские дипломаты отправились в столицы европейских стран, чтобы убедить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен, сообщает газета Telegraph со... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T01:57

2022-08-24T01:57

2022-08-24T01:57

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украина

европа

лондон

евросоюз

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британские дипломаты отправились в столицы европейских стран, чтобы убедить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.В Лондоне опасаются, что поддержка Украины со стороны Европы может иссякнуть на фоне роста цен.Высокопоставленные чиновники ЕС опасаются, что осенью или ранней зимой может наступить переломный момент, в результате которого изменится позиция населения относительно помощи Украине. Отмечается, что в некоторых странах блока якобы рассматривают возможность выступить за ослабления антироссийских санкций в преддверии встречи глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа.

https://ria.ru/20220823/paby-1811687514.html

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в мире, украина, европа, лондон, евросоюз