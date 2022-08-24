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Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву - РИА Новости, 24.08.2022
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Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву
Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву - РИА Новости, 24.08.2022
Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву
Британские дипломаты отправились в столицы европейских стран, чтобы убедить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен, сообщает газета Telegraph со... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:57
2022-08-24T01:57
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европа
лондон
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британские дипломаты отправились в столицы европейских стран, чтобы убедить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.В Лондоне опасаются, что поддержка Украины со стороны Европы может иссякнуть на фоне роста цен.Высокопоставленные чиновники ЕС опасаются, что осенью или ранней зимой может наступить переломный момент, в результате которого изменится позиция населения относительно помощи Украине. Отмечается, что в некоторых странах блока якобы рассматривают возможность выступить за ослабления антироссийских санкций в преддверии встречи глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа.
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в мире, украина, европа, лондон, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Лондон, Евросоюз
01:57 24.08.2022
 
Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву

Telegraph: Британия убеждает страны Европы не сокращать помощь Киеву на фоне роста цен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУ здания посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии
У здания посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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У здания посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британские дипломаты отправились в столицы европейских стран, чтобы убедить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Дипломаты Соединенного Королевства ездят по европейским столицам, чтобы убедить (коллег) в неприемлемости сокращения помощи Киеву", - говорится в сообщении издания.
В Лондоне опасаются, что поддержка Украины со стороны Европы может иссякнуть на фоне роста цен.
"Говорят, что европейские правительства все больше обеспокоены расходами на оружие и гуманитарные поставки, в то время как граждане сталкиваются с резким ростом цен на энергоносители", - указывает газета, которая ссылается на осведомленного источника.
Высокопоставленные чиновники ЕС опасаются, что осенью или ранней зимой может наступить переломный момент, в результате которого изменится позиция населения относительно помощи Украине. Отмечается, что в некоторых странах блока якобы рассматривают возможность выступить за ослабления антироссийских санкций в преддверии встречи глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа.
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