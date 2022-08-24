Косачев заявил о прогрессе в работе комиссии по биолабораториям США
Косачев заявил о серьезном прогрессе в работе комиссии по биолабораториям США на Украине
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкУчастники заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Участники заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Следующее заседание парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине пройдет в сентябре, есть серьезный прогресс, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Он напомнил, что согласно федеральному закону о парламентских исследованиях установлен максимальный срок - год - для подобного рода расследований, работа в рамках комиссии продолжается.
"Наша комиссия была создана в марте, поэтому мы где-то на середине пути. У нас в течение года работали четыре рабочие группы, которые были созданы в рамках комиссии, и очень серьезный прогресс есть", - отметил Косачев.
"Следующее совместное заседание – у нас до сих пор состоялось восемь заседаний - обязательно состоится в сентябре. Конкретная дата будет определена, когда возобновят свою работу обе палаты парламента", - добавил он.
Он отметил, что в рамках работы комиссии уже выступали представители кабмина, в том числе курирующая эту тему вице-премьер Татьяна Голикова, практически все профильные министры, а также руководители соответствующих агентств, в том числе Роспотребнадзора.
По словам Косачева уже по первому кругу "пройдены, что называется, все федеральные структуры власти".
"Но я не исключаю, что будут появляться вопросы. Всё-таки расследование идет, и постоянно появляется новая информация, которую дает нам в первую очередь наш главный первоисточник - это министерство обороны, которое работает на месте с теми лабораториями, которые были обнаружены на освобождённых частях ДНР и ЛНР", - сказал он.
"Поэтому, совершенно точно, работа продолжается, и я думаю, что её темпы будут только возрастать. А уж какие-то финальные точки мы пока для себя не ставим, потому что все это зависит от того объема информации, который у нас уже есть, и который постоянно дополняется все новыми и новыми фактами", - резюмировал вице-спикер Совфеда.