https://ria.ru/20220824/biolaboratorii-1811726050.html

Косачев заявил о прогрессе в работе комиссии по биолабораториям США

Косачев заявил о прогрессе в работе комиссии по биолабораториям США - РИА Новости, 24.08.2022

Косачев заявил о прогрессе в работе комиссии по биолабораториям США

Следующее заседание парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине пройдет в сентябре, есть серьезный прогресс, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T07:30

2022-08-24T07:30

2022-08-24T07:30

политика

татьяна голикова

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

биолаборатории на украине

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Следующее заседание парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине пройдет в сентябре, есть серьезный прогресс, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Он напомнил, что согласно федеральному закону о парламентских исследованиях установлен максимальный срок - год - для подобного рода расследований, работа в рамках комиссии продолжается."Следующее совместное заседание – у нас до сих пор состоялось восемь заседаний - обязательно состоится в сентябре. Конкретная дата будет определена, когда возобновят свою работу обе палаты парламента", - добавил он.Он отметил, что в рамках работы комиссии уже выступали представители кабмина, в том числе курирующая эту тему вице-премьер Татьяна Голикова, практически все профильные министры, а также руководители соответствующих агентств, в том числе Роспотребнадзора.По словам Косачева уже по первому кругу "пройдены, что называется, все федеральные структуры власти"."Поэтому, совершенно точно, работа продолжается, и я думаю, что её темпы будут только возрастать. А уж какие-то финальные точки мы пока для себя не ставим, потому что все это зависит от того объема информации, который у нас уже есть, и который постоянно дополняется все новыми и новыми фактами", - резюмировал вице-спикер Совфеда.

https://ria.ru/20220824/biolaboratorii-1811723466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, татьяна голикова, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), биолаборатории на украине