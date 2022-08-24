https://ria.ru/20220824/baza-1811957066.html
Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник
Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2022
Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник
Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком в среду подверглась ракетному удару, никто не пострадал, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:10
2022-08-24T21:10
2022-08-24T21:26
в мире
джо байден
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ирак
сша
корпус стражей исламской революции
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ДОХА, 24 авг - РИА Новости. Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком в среду подверглась ракетному удару, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака.Президент США Джо Байден во вторник отдал приказ о воздушных ударах по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии, это случилось через неделю после ракетного обстрела базы США на северо-востоке Сирии.Согласно заявлению военного командования США по Центральной Азии и Ближнему Востоку, бомбардировки американских военных были нацелены на поддерживаемые Ираном группировки в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Представитель командования Джо Буччино заявил, что удары были нанесены по инфраструктуре, используемой группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции.
https://ria.ru/20220824/siriya-1811793994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сирия, ирак, сша, корпус стражей исламской революции
В мире, Джо Байден, Сирия, Ирак, США, Корпус стражей исламской революции
21:10 24.08.2022 (обновлено: 21:26 24.08.2022)
Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник
Источник: американская база в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу