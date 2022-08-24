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Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2022
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Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник
Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2022
Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник
Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком в среду подверглась ракетному удару, никто не пострадал, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:10
2022-08-24T21:26
в мире
джо байден
сирия
ирак
сша
корпус стражей исламской революции
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ДОХА, 24 авг - РИА Новости. Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком в среду подверглась ракетному удару, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака.Президент США Джо Байден во вторник отдал приказ о воздушных ударах по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии, это случилось через неделю после ракетного обстрела базы США на северо-востоке Сирии.Согласно заявлению военного командования США по Центральной Азии и Ближнему Востоку, бомбардировки американских военных были нацелены на поддерживаемые Ираном группировки в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Представитель командования Джо Буччино заявил, что удары были нанесены по инфраструктуре, используемой группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции.
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в мире, джо байден, сирия, ирак, сша, корпус стражей исламской революции
В мире, Джо Байден, Сирия, Ирак, США, Корпус стражей исламской революции
21:10 24.08.2022 (обновлено: 21:26 24.08.2022)
 
Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник

Источник: американская база в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДОХА, 24 авг - РИА Новости. Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком в среду подверглась ракетному удару, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака.
"Военная база США в Дейр-эз-Зоре на границе с Ираком подверглась сегодня ракетному обстрелу, несколько ракет упали в окрестностях базы, не причинив ущерба", - сказал он.
Президент США Джо Байден во вторник отдал приказ о воздушных ударах по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии, это случилось через неделю после ракетного обстрела базы США на северо-востоке Сирии.
Согласно заявлению военного командования США по Центральной Азии и Ближнему Востоку, бомбардировки американских военных были нацелены на поддерживаемые Ираном группировки в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Представитель командования Джо Буччино заявил, что удары были нанесены по инфраструктуре, используемой группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции.
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В миреДжо БайденСирияИракСШАКорпус стражей исламской революции
 
 
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