https://ria.ru/20220824/baza-1811957066.html

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2022

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник

Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком в среду подверглась ракетному удару, никто не пострадал, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:10

2022-08-24T21:10

2022-08-24T21:26

в мире

джо байден

сирия

ирак

сша

корпус стражей исламской революции

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ДОХА, 24 авг - РИА Новости. Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком в среду подверглась ракетному удару, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака.Президент США Джо Байден во вторник отдал приказ о воздушных ударах по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии, это случилось через неделю после ракетного обстрела базы США на северо-востоке Сирии.Согласно заявлению военного командования США по Центральной Азии и Ближнему Востоку, бомбардировки американских военных были нацелены на поддерживаемые Ираном группировки в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Представитель командования Джо Буччино заявил, что удары были нанесены по инфраструктуре, используемой группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции.

https://ria.ru/20220824/siriya-1811793994.html

сирия

ирак

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сирия, ирак, сша, корпус стражей исламской революции