https://ria.ru/20220824/bastrykin-1811960895.html

Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело

Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело - РИА Новости, 24.08.2022

Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели уголовно дело, и провел... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:41

2022-08-24T21:41

2022-08-24T21:41

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели уголовно дело, и провел оперативное совещание, сообщает СК РФ.Ранее в августе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту начавшегося сноса флигелей особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге."Председатель СК России лично осмотрел особняк Е.П. Салтыковой в Санкт-Петербурге и провел оперативное совещание", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что Бастрыкин поручил усилить следственную группу, включив в нее следователей центрального аппарата, а также ускорить процесс расследования дела. Кроме того, ход расследования поставлен председателем на особый контроль.Уточняется, что по поручению Бастрыкина будет организована встреча с градозащитниками Санкт-Петербурга для обсуждения вопросов защиты объектов культурного наследия города. Он также поручил приостановить работы по сносу спорных объектов культурного наследия.Также сообщается, что в среду в рамках расследования уголовного дела был допрошен генеральный директор ООО "Северная земельная компания" Антон Плютов. Организация является инвестором проекта по реконструкции здания и принимает участие в его сносе.Кроме того, глава ведомства поручил возбудить еще одно уголовное дело в отношении офис-менеджера ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мандарин" Николая Маркова, обвиняемого в нападении на градозащитника Олега Мухина, и добиться его ареста в суде.Как сообщал на прошлой неделе региональный главк СК РФ, при попытке заснять демонтажные работы был избит активист Олег Мухин. Впоследствии Приморский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Николая Маркова, который, по мнению СК, был одним из трех напавших на Мухина. Ему вменили побои и незаконное лишение свободы, однако в итоге суд следствию отказал, избрав "запрет определенных действий" - весьма мягкую меру пресечения.Позднее сообщалось, что председатель СК России поручил представить доклад о причинах отказа суда в аресте обвиняемого в избиении Олега Мухина.

https://realty.ria.ru/20220818/bastrykin-1810444290.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)