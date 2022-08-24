https://ria.ru/20220824/bastrykin-1811960895.html
Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело
Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело - РИА Новости, 24.08.2022
Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели уголовно дело, и провел... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:41
2022-08-24T21:41
2022-08-24T21:41
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели уголовно дело, и провел оперативное совещание, сообщает СК РФ.Ранее в августе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту начавшегося сноса флигелей особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге."Председатель СК России лично осмотрел особняк Е.П. Салтыковой в Санкт-Петербурге и провел оперативное совещание", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что Бастрыкин поручил усилить следственную группу, включив в нее следователей центрального аппарата, а также ускорить процесс расследования дела. Кроме того, ход расследования поставлен председателем на особый контроль.Уточняется, что по поручению Бастрыкина будет организована встреча с градозащитниками Санкт-Петербурга для обсуждения вопросов защиты объектов культурного наследия города. Он также поручил приостановить работы по сносу спорных объектов культурного наследия.Также сообщается, что в среду в рамках расследования уголовного дела был допрошен генеральный директор ООО "Северная земельная компания" Антон Плютов. Организация является инвестором проекта по реконструкции здания и принимает участие в его сносе.Кроме того, глава ведомства поручил возбудить еще одно уголовное дело в отношении офис-менеджера ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мандарин" Николая Маркова, обвиняемого в нападении на градозащитника Олега Мухина, и добиться его ареста в суде.Как сообщал на прошлой неделе региональный главк СК РФ, при попытке заснять демонтажные работы был избит активист Олег Мухин. Впоследствии Приморский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Николая Маркова, который, по мнению СК, был одним из трех напавших на Мухина. Ему вменили побои и незаконное лишение свободы, однако в итоге суд следствию отказал, избрав "запрет определенных действий" - весьма мягкую меру пресечения.Позднее сообщалось, что председатель СК России поручил представить доклад о причинах отказа суда в аресте обвиняемого в избиении Олега Мухина.
https://realty.ria.ru/20220818/bastrykin-1810444290.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело
Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели дело
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели уголовно дело, и провел оперативное совещание, сообщает
СК РФ.
Ранее в августе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту начавшегося сноса флигелей особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге
.
"Председатель СК России
лично осмотрел особняк Е.П. Салтыковой в Санкт-Петербурге и провел оперативное совещание", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин поручил усилить следственную группу, включив в нее следователей центрального аппарата, а также ускорить процесс расследования дела. Кроме того, ход расследования поставлен председателем на особый контроль.
Уточняется, что по поручению Бастрыкина будет организована встреча с градозащитниками Санкт-Петербурга для обсуждения вопросов защиты объектов культурного наследия города. Он также поручил приостановить работы по сносу спорных объектов культурного наследия.
"Глава ведомства, отметив неудовлетворительную работу следствия на начальном этапе, поручил организовать служебную проверку в отношении следователей ГСУ по Санкт-Петербургу, в производстве которых находилось уголовное дело", - уточняют в Следственном комитете.
Также сообщается, что в среду в рамках расследования уголовного дела был допрошен генеральный директор ООО "Северная земельная компания" Антон Плютов. Организация является инвестором проекта по реконструкции здания и принимает участие в его сносе.
Кроме того, глава ведомства поручил возбудить еще одно уголовное дело в отношении офис-менеджера ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мандарин" Николая Маркова, обвиняемого в нападении на градозащитника Олега Мухина, и добиться его ареста в суде.
Как сообщал на прошлой неделе региональный главк СК РФ, при попытке заснять демонтажные работы был избит активист Олег Мухин. Впоследствии Приморский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Николая Маркова, который, по мнению СК, был одним из трех напавших на Мухина. Ему вменили побои и незаконное лишение свободы, однако в итоге суд следствию отказал, избрав "запрет определенных действий" - весьма мягкую меру пресечения.
Позднее сообщалось, что председатель СК России поручил представить доклад о причинах отказа суда в аресте обвиняемого в избиении Олега Мухина.