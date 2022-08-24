Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/bastrykin-1811960895.html
Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело
Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело - РИА Новости, 24.08.2022
Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели уголовно дело, и провел... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:41
2022-08-24T21:41
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767638374_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bbb3309d724f5ed7e41cece8e8f4ec04.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета&nbsp; Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк&nbsp;Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели уголовно дело, и провел оперативное совещание, сообщает СК РФ.Ранее в августе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту начавшегося сноса флигелей особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге."Председатель СК России лично осмотрел особняк Е.П. Салтыковой в Санкт-Петербурге и провел оперативное совещание", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что Бастрыкин поручил усилить следственную группу, включив в нее следователей центрального аппарата, а также ускорить процесс расследования дела. Кроме того, ход расследования поставлен председателем на особый контроль.Уточняется, что по поручению Бастрыкина будет организована встреча с градозащитниками Санкт-Петербурга для обсуждения вопросов защиты объектов культурного наследия города. Он также поручил приостановить работы по сносу спорных объектов культурного наследия.Также сообщается, что в среду в рамках расследования уголовного дела был допрошен генеральный директор ООО "Северная земельная компания" Антон Плютов. Организация является инвестором проекта по реконструкции здания и принимает участие в его сносе.Кроме того, глава ведомства поручил возбудить еще одно уголовное дело в отношении офис-менеджера ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мандарин" Николая Маркова, обвиняемого в нападении на градозащитника Олега Мухина, и добиться его ареста в суде.Как сообщал на прошлой неделе региональный главк СК РФ, при попытке заснять демонтажные работы был избит активист Олег Мухин. Впоследствии Приморский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Николая Маркова, который, по мнению СК, был одним из трех напавших на Мухина. Ему вменили побои и незаконное лишение свободы, однако в итоге суд следствию отказал, избрав "запрет определенных действий" - весьма мягкую меру пресечения.Позднее сообщалось, что председатель СК России поручил представить доклад о причинах отказа суда в аресте обвиняемого в избиении Олега Мухина.
https://realty.ria.ru/20220818/bastrykin-1810444290.html
https://ria.ru/20220810/pamyatnik-1808718414.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767638374_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5114df1d3f1c3ac84f7ca99d1e181c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
21:41 24.08.2022
 
Бастрыкин осмотрел особняк в Петербурге, из-за сноса которого завели дело

Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели дело

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета  Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Петербурге, из-за сноса которого завели уголовно дело, и провел оперативное совещание, сообщает СК РФ.
Ранее в августе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту начавшегося сноса флигелей особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 13:30
Бастрыкин передал в СК РФ дела о сносе исторических зданий в Петербурге
"Председатель СК России лично осмотрел особняк Е.П. Салтыковой в Санкт-Петербурге и провел оперативное совещание", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин поручил усилить следственную группу, включив в нее следователей центрального аппарата, а также ускорить процесс расследования дела. Кроме того, ход расследования поставлен председателем на особый контроль.
Уточняется, что по поручению Бастрыкина будет организована встреча с градозащитниками Санкт-Петербурга для обсуждения вопросов защиты объектов культурного наследия города. Он также поручил приостановить работы по сносу спорных объектов культурного наследия.
"Глава ведомства, отметив неудовлетворительную работу следствия на начальном этапе, поручил организовать служебную проверку в отношении следователей ГСУ по Санкт-Петербургу, в производстве которых находилось уголовное дело", - уточняют в Следственном комитете.
Также сообщается, что в среду в рамках расследования уголовного дела был допрошен генеральный директор ООО "Северная земельная компания" Антон Плютов. Организация является инвестором проекта по реконструкции здания и принимает участие в его сносе.
Кроме того, глава ведомства поручил возбудить еще одно уголовное дело в отношении офис-менеджера ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мандарин" Николая Маркова, обвиняемого в нападении на градозащитника Олега Мухина, и добиться его ареста в суде.
Как сообщал на прошлой неделе региональный главк СК РФ, при попытке заснять демонтажные работы был избит активист Олег Мухин. Впоследствии Приморский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Николая Маркова, который, по мнению СК, был одним из трех напавших на Мухина. Ему вменили побои и незаконное лишение свободы, однако в итоге суд следствию отказал, избрав "запрет определенных действий" - весьма мягкую меру пресечения.
Позднее сообщалось, что председатель СК России поручил представить доклад о причинах отказа суда в аресте обвиняемого в избиении Олега Мухина.
Cнос памятника в польском городе Мальборк
10 августа, 19:31
Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала