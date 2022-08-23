https://ria.ru/20220823/ukraina-1811590037.html

Германия поставит Украине систему ПВО Iris-T в ближайшие недели

Германия поставит Украине систему ПВО Iris-T в ближайшие недели - РИА Новости, 23.08.2022

Германия поставит Украине систему ПВО Iris-T в ближайшие недели

Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила журналистам в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:49

2022-08-23T15:49

2022-08-23T15:51

специальная военная операция на украине

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украина

германия

мид германии

анналена бербок

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила журналистам в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок.В июне правительство ФРГ официально подтвердило планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса ракетных систем залпового огня Mars, системы противовоздушной обороны Iris-T."Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высоко современные системы, как Iris-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине. Это случится в ближайшие недели", - сказала глава МИД ФРГ.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220823/himars-1811559884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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