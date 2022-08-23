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Германия поставит Украине систему ПВО Iris-T в ближайшие недели - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811590037.html
Германия поставит Украине систему ПВО Iris-T в ближайшие недели
Германия поставит Украине систему ПВО Iris-T в ближайшие недели - РИА Новости, 23.08.2022
Германия поставит Украине систему ПВО Iris-T в ближайшие недели
Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила журналистам в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:49
2022-08-23T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
мид германии
анналена бербок
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила журналистам в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок.В июне правительство ФРГ официально подтвердило планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса ракетных систем залпового огня Mars, системы противовоздушной обороны Iris-T."Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высоко современные системы, как Iris-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине. Это случится в ближайшие недели", - сказала глава МИД ФРГ.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220823/himars-1811559884.html
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в мире, украина, германия, мид германии, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, МИД Германии, Анналена Бербок
15:49 23.08.2022 (обновлено: 15:51 23.08.2022)
 
Германия поставит Украине систему ПВО Iris-T в ближайшие недели

Глава МИД ФРГ Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Пусковая установка ПВО Iris-T
Пусковая установка ПВО Iris-T - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /
Пусковая установка ПВО Iris-T . Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила журналистам в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок.
В июне правительство ФРГ официально подтвердило планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса ракетных систем залпового огня Mars, системы противовоздушной обороны Iris-T.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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"Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высоко современные системы, как Iris-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине. Это случится в ближайшие недели", - сказала глава МИД ФРГ.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
М777, Javelin, Bayraktar: иностранное оружие, захваченное на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

Оружие и военная техника, захваченные в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
1 из 13

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе в ходе спецоперации, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
2 из 13

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

Беспилотники, сбитые в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
3 из 13

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

Реактивные снаряды РСЗО Град, применяемые ВСУ для обстрела Донецка, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
4 из 13

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 Лепесток, примененными ВСУ в Донецке, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
5 из 13

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
6 из 13

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
7 из 13

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
8 из 13

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

Обломки ракеты комплекса Точка-У на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
9 из 13

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

Британский бронетранспортер AT105 Saxon, захваченный в городе Счастье в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
10 из 13

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

Экспозиция, воссоздающая класс украинской школы полка Азов (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской) и зал бара Каратэль, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
11 из 13

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
12 из 13

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

Фрагмент экспозиции, посвященной украинским нацбатальонам, с флагом Правого сектора (экстремистская организация, деятельность запрещена в России) на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
13 из 13

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 13

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 13

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 13

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияМИД ГерманииАнналена Бербок
 
 
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