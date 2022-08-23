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Патрушев объяснил, почему США нужны учения в Центральной Азии - РИА Новости, 23.08.2022
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Патрушев объяснил, почему США нужны учения в Центральной Азии
Патрушев объяснил, почему США нужны учения в Центральной Азии - РИА Новости, 23.08.2022
Патрушев объяснил, почему США нужны учения в Центральной Азии
Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил заинтересованность США в военных учениях в Центральной Азии возможностью изучить потенциальный... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:39
2022-08-23T11:01
в мире
таджикистан
сша
шос
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил заинтересованность США в военных учениях в Центральной Азии возможностью изучить потенциальный театр боевых действий. Об этом он говорил на встрече с коллегами по ШОС.Речь идет об учениях "Региональное сотрудничество — 2022", которые 10 августа стартовали в Таджикистане. По словам Патрушева, Россия рассматривает эти маневры с участием США как попытки американцев договориться с соседями Афганистана о создании там "временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций"."Хотел бы напомнить партнерам, что подобные мероприятия нужны американцам в первую очередь для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия, — приводит слова секретаря Совбеза газета "Аргументы и факты".Он выразил надежду, что все страны — члены ШОС — осознают, какие чрезвычайно высокие риски для их безопасности представляют эти американские инициативы.Семнадцатая ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества состоялась в Ташкенте на прошлой неделе.
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в мире, таджикистан, сша, шос, россия, николай патрушев
В мире, Таджикистан, США, ШОС, Россия, Николай Патрушев
09:39 23.08.2022 (обновлено: 11:01 23.08.2022)
 
Патрушев объяснил, почему США нужны учения в Центральной Азии

Патрушев связал учения в Таджикистане с интересом США к арене возможных военных действий

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил заинтересованность США в военных учениях в Центральной Азии возможностью изучить потенциальный театр боевых действий. Об этом он говорил на встрече с коллегами по ШОС.
Речь идет об учениях "Региональное сотрудничество — 2022", которые 10 августа стартовали в Таджикистане. По словам Патрушева, Россия рассматривает эти маневры с участием США как попытки американцев договориться с соседями Афганистана о создании там "временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций".
"Хотел бы напомнить партнерам, что подобные мероприятия нужны американцам в первую очередь для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия, — приводит слова секретаря Совбеза газета "Аргументы и факты".
Он выразил надежду, что все страны — члены ШОС — осознают, какие чрезвычайно высокие риски для их безопасности представляют эти американские инициативы.
Семнадцатая ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества состоялась в Ташкенте на прошлой неделе.
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В миреТаджикистанСШАШОСРоссияНиколай Патрушев
 
 
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