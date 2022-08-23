https://ria.ru/20220823/ucheniya-1811472796.html

Патрушев объяснил, почему США нужны учения в Центральной Азии

Патрушев объяснил, почему США нужны учения в Центральной Азии - РИА Новости, 23.08.2022

Патрушев объяснил, почему США нужны учения в Центральной Азии

Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил заинтересованность США в военных учениях в Центральной Азии возможностью изучить потенциальный... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:39

2022-08-23T09:39

2022-08-23T11:01

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таджикистан

сша

шос

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николай патрушев

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил заинтересованность США в военных учениях в Центральной Азии возможностью изучить потенциальный театр боевых действий. Об этом он говорил на встрече с коллегами по ШОС.Речь идет об учениях "Региональное сотрудничество — 2022", которые 10 августа стартовали в Таджикистане. По словам Патрушева, Россия рассматривает эти маневры с участием США как попытки американцев договориться с соседями Афганистана о создании там "временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций"."Хотел бы напомнить партнерам, что подобные мероприятия нужны американцам в первую очередь для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия, — приводит слова секретаря Совбеза газета "Аргументы и факты".Он выразил надежду, что все страны — члены ШОС — осознают, какие чрезвычайно высокие риски для их безопасности представляют эти американские инициативы.Семнадцатая ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества состоялась в Ташкенте на прошлой неделе.

https://ria.ru/20220707/situatsiya-1801057928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, таджикистан, сша, шос, россия, николай патрушев