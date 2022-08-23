В США и Европе скептически отнесутся к победе Трасс, сообщили СМИ
Politico: в США и Европе скептически отнесутся к приходу Трасс на пост премьера Британии
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США, а также большая часть Западной Европы, с "глубоким скептицизмом" отнесутся к приходу главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра страны, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.
Как пишет издание, беседы с высокопоставленными дипломатами и людьми, приближенными к правительствам разных стран мира, показали, что "Трасс не очень популярный выбор на мировой арене".
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"Ее встретят с глубоким скептицизмом в большей части Западной Европы и в Белом доме. Есть вопросы с точки зрения отношений с новым правительством Австралии. Ее презирают в Москве и Пекине", - пишет газета.
"У нас сложилось негативное впечатление, основанное не на ее намерениях, а на ее действиях", - приводит газета слова дипломата одной из крупных европейских стран. "Новый лидер - это всегда новая возможность для перезагрузки, но нам нужно будет посмотреть, предпримет ли она шаги для восстановления доверия, которое очень необходимо", - добавил он.
Другой европейский дипломат заявил, что Трасс "показалась бы очень несостоятельной с точки зрения ЕС". "То, что она показала, с тех пор, как заняла пост министра иностранных дел, и когда взяла на себя переговоры по Brexit, было очень негативным", - заявил он.
Помимо этого издание отмечает, что два высокопоставленных дипломата из стран на юге Европы выразили обеспокоенность по поводу "импульсивности" Трасс в международных делах, предупредив, что это может еще больше усилить напряженность.
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Издание отмечает, что ее непоколебимая поддержка Украины заслужила похвалу со стороны Киева, а также других стран Восточной Европы и Прибалтики. Дипломаты с уверенностью отмечают, что в этих странах Трасс продолжит политику тесного сотрудничества в сфере обороны, проводимую Борисом Джонсоном.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.