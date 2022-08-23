https://ria.ru/20220823/trass-1811474549.html

В США и Европе скептически отнесутся к победе Трасс, сообщили СМИ

В США и Европе скептически отнесутся к победе Трасс, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2022

В США и Европе скептически отнесутся к победе Трасс, сообщили СМИ

США, а также большая часть Западной Европы, с "глубоким скептицизмом" отнесутся к приходу главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра страны,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:52

2022-08-23T09:52

2022-08-23T09:52

в мире

великобритания

лиз трасс

риши сунак

западная европа

сша

австралия

евросоюз

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США, а также большая часть Западной Европы, с "глубоким скептицизмом" отнесутся к приходу главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра страны, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.Как пишет издание, беседы с высокопоставленными дипломатами и людьми, приближенными к правительствам разных стран мира, показали, что "Трасс не очень популярный выбор на мировой арене"."Ее встретят с глубоким скептицизмом в большей части Западной Европы и в Белом доме. Есть вопросы с точки зрения отношений с новым правительством Австралии. Ее презирают в Москве и Пекине", - пишет газета."У нас сложилось негативное впечатление, основанное не на ее намерениях, а на ее действиях", - приводит газета слова дипломата одной из крупных европейских стран. "Новый лидер - это всегда новая возможность для перезагрузки, но нам нужно будет посмотреть, предпримет ли она шаги для восстановления доверия, которое очень необходимо", - добавил он.Другой европейский дипломат заявил, что Трасс "показалась бы очень несостоятельной с точки зрения ЕС". "То, что она показала, с тех пор, как заняла пост министра иностранных дел, и когда взяла на себя переговоры по Brexit, было очень негативным", - заявил он.Помимо этого издание отмечает, что два высокопоставленных дипломата из стран на юге Европы выразили обеспокоенность по поводу "импульсивности" Трасс в международных делах, предупредив, что это может еще больше усилить напряженность.Издание отмечает, что ее непоколебимая поддержка Украины заслужила похвалу со стороны Киева, а также других стран Восточной Европы и Прибалтики. Дипломаты с уверенностью отмечают, что в этих странах Трасс продолжит политику тесного сотрудничества в сфере обороны, проводимую Борисом Джонсоном.При этом сторонники Трасс считают, что ее появление на международной арене "несвоевременно", так как потенциальные союзники-консерваторы в США, Германии и Австралии за последние два года одержали поражение на национальных выборах.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.

https://ria.ru/20220822/premer-1811423044.html

https://ria.ru/20220805/trass-1807664689.html

https://ria.ru/20220803/britaniya-1806811721.html

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западная европа

сша

австралия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, лиз трасс, риши сунак, западная европа, сша, австралия, евросоюз, борис джонсон