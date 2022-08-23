https://ria.ru/20220823/timofeev-1811531213.html

Тимофеев: девять регионов сократили отставание по срокам ввода жилья

Тимофеев: девять регионов сократили отставание по срокам ввода жилья - РИА Новости, 23.08.2022

Тимофеев: девять регионов сократили отставание по срокам ввода жилья

В девяти российских регионах с большими объемами жилищного строительства сократилось отставание по срокам ввода жилья, сообщил главный управляющий директор... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:59

2022-08-23T12:59

2022-08-23T12:59

россия

жилье

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Недвижимость. В девяти российских регионах с большими объемами жилищного строительства сократилось отставание по срокам ввода жилья, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев."Мы проанализировали статистику по регионам с большими объемами жилищного строительства – от 1 миллиона квадратных метров и выше, на сегодняшний день в России 23 таких субъекта. Особое внимание уделяем тому, насколько застройщикам удается соблюдать заявленные сроки ввода жилья. По данным с 1 января 2022 года, средние значения по переносам сроков вправо сократились в девяти регионах", – рассказал он.Тимофеев уточнил, что отставание по срокам ввода жилья сократились в Приморском и Ставропольском краях, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Пензенской, Самарской, Нижегородской и Рязанской областях."При этом важно отметить, что из этих девяти регионов Приморский край и Новосибирская область в целом по стране стали лидерами по увеличению общего объема жилищного строительства. В Приморье с начала года объем вырос на 27%, в Новосибирской области – на 20%", – подчеркнул главный управляющий директор Фонда развития территорий.Он также назвал тройку регионов, где застройщики в наименьшей степени задерживают ввод жилья. По данным фонда, сроки ввода жилых домов в эксплуатацию реже всего переносят застройщики в Татарстане, Удмуртии и Свердловской области.Кроме того, по данным регулярного мониторинга, который осуществляет Фонд развития территорий, почти 90% жилых домов в срок вводятся в эксплуатацию в шести регионах: Новосибирской и Тюменской областях, Ставропольском и Пермском краях, Удмуртии и Татарстане. Не более трети от общего числа строящихся объектов сдаются со сдвигом сроков в девяти субъектах РФ: Свердловской, Пензенской, Ростовской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской областях, а также Башкортостане, Санкт-Петербурге и Москве.В настоящее время на особом контроле фонда находятся 808 строящихся объектов. Работы по ним не остановлены, застройщики не банкроты, но присутствуют тревожные сигналы: переносы сроков ввода, заявление кредиторов в суды. Всего по этим домам заключено 77 тысяч договоров долевого участия. "Правда, мы видим положительную динамику с начала года, когда в мониторинге было порядка 900 домов", – указал главный управляющий директор Фонда развития территорий.Тимофеев подчеркнул, что фонд информирует регионы о выявленных негативных факторах на ранних стадиях, и, если динамики никакой нет, оперативно просит субъект ходатайствовать о банкротстве застройщика.

https://realty.ria.ru/20220406/frt-1782111629.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)