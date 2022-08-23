https://ria.ru/20220823/tekstil-1811551207.html
Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома
Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома - РИА Новости, 23.08.2022
Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома
Одно из крупнейших предприятий в КЧР сможет в два раза увеличить объемы производства текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона, сообщил в социальных... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:11
2022-08-23T14:11
2022-08-23T14:11
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
экономика
текстиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811552220_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_3cfdd3f51b3f8af084a19b96525af960.jpg
ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий в КЧР сможет в два раза увеличить объемы производства текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Предприятие в Карачаево-Черкесии, производящее тестиль более 25 лет, этой осенью запустит линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, что позволит в два раза увеличить объемы производства продукции. Модернизация переработки вторичных ПЭТ-бутылок увеличит производительность линии с 1900 кг/ч до 4500 кг/ч сырья."Несмотря на санкционную политику в адрес России, наш опытный производитель "Селена" только увеличивает объем производства. И уже готов полностью заместить нишу ушедших с российского рынка импортных скандинавских производителей", - написал Темрезов.Глава КЧР подчеркнул, что сертифицированная технология на предприятии позволяет производить исключительно экологически чистые материалы."При этом, несмотря на автоматизирование производства, штат сотрудников не только не сократится, но и увеличивается за счет привлечения IT-специалистов для функционирования собственного программного обеспечения. Так что, санкции делают нас только сильней", - добавил Темрезов.
https://ria.ru/20211125/zavod-1760656960.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811552220_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c583757c06083f7b011ea1a8ea2fd77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, экономика, текстиль
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Экономика, Текстиль
ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий в КЧР сможет в два раза увеличить объемы производства текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Предприятие в Карачаево-Черкесии, производящее тестиль более 25 лет, этой осенью запустит линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, что позволит в два раза увеличить объемы производства продукции. Модернизация переработки вторичных ПЭТ-бутылок увеличит производительность линии с 1900 кг/ч до 4500 кг/ч сырья.
"Несмотря на санкционную политику в адрес России, наш опытный производитель "Селена" только увеличивает объем производства. И уже готов полностью заместить нишу ушедших с российского рынка импортных скандинавских производителей", - написал Темрезов.
Глава КЧР подчеркнул, что сертифицированная технология на предприятии позволяет производить исключительно экологически чистые материалы.
"При этом, несмотря на автоматизирование производства, штат сотрудников не только не сократится, но и увеличивается за счет привлечения IT-специалистов для функционирования собственного программного обеспечения. Так что, санкции делают нас только сильней", - добавил Темрезов.