https://ria.ru/20220823/tekstil-1811551207.html

Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома

Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома - РИА Новости, 23.08.2022

Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома

Одно из крупнейших предприятий в КЧР сможет в два раза увеличить объемы производства текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона, сообщил в социальных... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:11

2022-08-23T14:11

2022-08-23T14:11

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

экономика

текстиль

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ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий в КЧР сможет в два раза увеличить объемы производства текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Предприятие в Карачаево-Черкесии, производящее тестиль более 25 лет, этой осенью запустит линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, что позволит в два раза увеличить объемы производства продукции. Модернизация переработки вторичных ПЭТ-бутылок увеличит производительность линии с 1900 кг/ч до 4500 кг/ч сырья."Несмотря на санкционную политику в адрес России, наш опытный производитель "Селена" только увеличивает объем производства. И уже готов полностью заместить нишу ушедших с российского рынка импортных скандинавских производителей", - написал Темрезов.Глава КЧР подчеркнул, что сертифицированная технология на предприятии позволяет производить исключительно экологически чистые материалы."При этом, несмотря на автоматизирование производства, штат сотрудников не только не сократится, но и увеличивается за счет привлечения IT-специалистов для функционирования собственного программного обеспечения. Так что, санкции делают нас только сильней", - добавил Темрезов.

https://ria.ru/20211125/zavod-1760656960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, экономика, текстиль