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Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома - РИА Новости, 23.08.2022
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Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома
Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома - РИА Новости, 23.08.2022
Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома
Одно из крупнейших предприятий в КЧР сможет в два раза увеличить объемы производства текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона, сообщил в социальных... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:11
2022-08-23T14:11
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
экономика
текстиль
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ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий в КЧР сможет в два раза увеличить объемы производства текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Предприятие в Карачаево-Черкесии, производящее тестиль более 25 лет, этой осенью запустит линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, что позволит в два раза увеличить объемы производства продукции. Модернизация переработки вторичных ПЭТ-бутылок увеличит производительность линии с 1900 кг/ч до 4500 кг/ч сырья."Несмотря на санкционную политику в адрес России, наш опытный производитель "Селена" только увеличивает объем производства. И уже готов полностью заместить нишу ушедших с российского рынка импортных скандинавских производителей", - написал Темрезов.Глава КЧР подчеркнул, что сертифицированная технология на предприятии позволяет производить исключительно экологически чистые материалы."При этом, несмотря на автоматизирование производства, штат сотрудников не только не сократится, но и увеличивается за счет привлечения IT-специалистов для функционирования собственного программного обеспечения. Так что, санкции делают нас только сильней", - добавил Темрезов.
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рашид темрезов, экономика, текстиль
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Экономика, Текстиль
14:11 23.08.2022
 

Темрезов: в КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома

© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома
В КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий в КЧР сможет в два раза увеличить объемы производства текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Предприятие в Карачаево-Черкесии, производящее тестиль более 25 лет, этой осенью запустит линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, что позволит в два раза увеличить объемы производства продукции. Модернизация переработки вторичных ПЭТ-бутылок увеличит производительность линии с 1900 кг/ч до 4500 кг/ч сырья.
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"Несмотря на санкционную политику в адрес России, наш опытный производитель "Селена" только увеличивает объем производства. И уже готов полностью заместить нишу ушедших с российского рынка импортных скандинавских производителей", - написал Темрезов.
Глава КЧР подчеркнул, что сертифицированная технология на предприятии позволяет производить исключительно экологически чистые материалы.
"При этом, несмотря на автоматизирование производства, штат сотрудников не только не сократится, но и увеличивается за счет привлечения IT-специалистов для функционирования собственного программного обеспечения. Так что, санкции делают нас только сильней", - добавил Темрезов.
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома
В КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
В КЧР начнут производить в два раза больше текстиля для дома
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЭкономикаТекстиль
 
 
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