https://ria.ru/20220823/stadion-1811494888.html
В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест
В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест - РИА Новости, 23.08.2022
В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест
В столице Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся главный республиканский стадион "Нарт" на 9 тысяч зрительских мест, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:33
2022-08-23T11:33
2022-08-23T11:33
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
спорт
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ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся главный республиканский стадион "Нарт" на 9 тысяч зрительских мест, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.Основным событием церемонии открытия стал товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии. Игра завершилась вничью со счетом 4:4.С открытием стадиона присутствующих поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов."Развитие спортивной инфраструктуры – один из государственных приоритетов. За последние годы мы построили во всех городах и районах около 150 спортивных объектов, среди которых самым крупным стал стадион "Нарт". Верю, что он станет кузницей успешных спортсменов из Карачаево-Черкесии", - сказал Темрезов.Реконструкция спортивного комплекса "Нарт" проведена в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Пропускная способность комплекса - 9025 зрителей. Одновременно на стадионе могут заниматься 380 спортсменов.Спортивный комплекс предназначен для круглогодичного обслуживания населения, проведения соревнований по игровым и легкоатлетическим видам спорта.
https://ria.ru/20220818/cherkessk-1810504153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рашид темрезов, спорт
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Спорт
ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся главный республиканский стадион "Нарт" на 9 тысяч зрительских мест, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
Основным событием церемонии открытия стал товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии. Игра завершилась вничью со счетом 4:4.
С открытием стадиона присутствующих поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
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"Развитие спортивной инфраструктуры – один из государственных приоритетов. За последние годы мы построили во всех городах и районах около 150 спортивных объектов, среди которых самым крупным стал стадион "Нарт". Верю, что он станет кузницей успешных спортсменов из Карачаево-Черкесии", - сказал Темрезов.
Реконструкция спортивного комплекса "Нарт" проведена в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Пропускная способность комплекса - 9025 зрителей. Одновременно на стадионе могут заниматься 380 спортсменов.
Спортивный комплекс предназначен для круглогодичного обслуживания населения, проведения соревнований по игровым и легкоатлетическим видам спорта.