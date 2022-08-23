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В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест - РИА Новости, 23.08.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220823/stadion-1811494888.html
В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест
В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест - РИА Новости, 23.08.2022
В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест
В столице Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся главный республиканский стадион "Нарт" на 9 тысяч зрительских мест, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:33
2022-08-23T11:33
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
спорт
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ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся главный республиканский стадион "Нарт" на 9 тысяч зрительских мест, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.Основным событием церемонии открытия стал товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии. Игра завершилась вничью со счетом 4:4.С открытием стадиона присутствующих поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов."Развитие спортивной инфраструктуры – один из государственных приоритетов. За последние годы мы построили во всех городах и районах около 150 спортивных объектов, среди которых самым крупным стал стадион "Нарт". Верю, что он станет кузницей успешных спортсменов из Карачаево-Черкесии", - сказал Темрезов.Реконструкция спортивного комплекса "Нарт" проведена в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Пропускная способность комплекса - 9025 зрителей. Одновременно на стадионе могут заниматься 380 спортсменов.Спортивный комплекс предназначен для круглогодичного обслуживания населения, проведения соревнований по игровым и легкоатлетическим видам спорта.
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рашид темрезов, спорт
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Спорт
11:33 23.08.2022
 

В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТоварищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии на стадионе "Нарт", открытого после его реконструкции
Товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба Спартак и сборной Карачаево-Черкесии на стадионе Нарт, открытого после его реконструкции
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии на стадионе "Нарт", открытого после его реконструкции
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся главный республиканский стадион "Нарт" на 9 тысяч зрительских мест, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
Основным событием церемонии открытия стал товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии. Игра завершилась вничью со счетом 4:4.
Ветераны Спартака и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске
18 августа, 16:21Карачаево-Черкесская Республика
Ветераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске
С открытием стадиона присутствующих поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
"Развитие спортивной инфраструктуры – один из государственных приоритетов. За последние годы мы построили во всех городах и районах около 150 спортивных объектов, среди которых самым крупным стал стадион "Нарт". Верю, что он станет кузницей успешных спортсменов из Карачаево-Черкесии", - сказал Темрезов.
Реконструкция спортивного комплекса "Нарт" проведена в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Пропускная способность комплекса - 9025 зрителей. Одновременно на стадионе могут заниматься 380 спортсменов.
Спортивный комплекс предназначен для круглогодичного обслуживания населения, проведения соревнований по игровым и легкоатлетическим видам спорта.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовСпорт
 
 
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