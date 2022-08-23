https://ria.ru/20220823/stadion-1811494888.html

В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест

В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест - РИА Новости, 23.08.2022

В Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся стадион на 9 тысяч мест

В столице Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся главный республиканский стадион "Нарт" на 9 тысяч зрительских мест, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:33

2022-08-23T11:33

2022-08-23T11:33

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

спорт

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ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся главный республиканский стадион "Нарт" на 9 тысяч зрительских мест, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.Основным событием церемонии открытия стал товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии. Игра завершилась вничью со счетом 4:4.С открытием стадиона присутствующих поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов."Развитие спортивной инфраструктуры – один из государственных приоритетов. За последние годы мы построили во всех городах и районах около 150 спортивных объектов, среди которых самым крупным стал стадион "Нарт". Верю, что он станет кузницей успешных спортсменов из Карачаево-Черкесии", - сказал Темрезов.Реконструкция спортивного комплекса "Нарт" проведена в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Пропускная способность комплекса - 9025 зрителей. Одновременно на стадионе могут заниматься 380 спортсменов.Спортивный комплекс предназначен для круглогодичного обслуживания населения, проведения соревнований по игровым и легкоатлетическим видам спорта.

https://ria.ru/20220818/cherkessk-1810504153.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, спорт