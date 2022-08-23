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Спецоперация, 23 августа: продвижение по Николаевской области - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/spetsoperatsiya-1811711800.html
Спецоперация, 23 августа: продвижение по Николаевской области
Спецоперация, 23 августа: продвижение по Николаевской области - РИА Новости, 23.08.2022
Спецоперация, 23 августа: продвижение по Николаевской области
Минобороны России сообщило во вторник о продвижении союзных сил в Николаевской области Украины. На донецком направлении, по данным российских военных,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:52
2022-08-23T23:52
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк (днр)
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минобороны России сообщило во вторник о продвижении союзных сил в Николаевской области Украины. На донецком направлении, по данным российских военных, завершается освобождение города Марьинка Донецкой Народной Республики.Ход операцииМинобороны РФ заявило, что в результате наступательных действий на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады украинских войск и вышли к административной границе Николаевской области."Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", - отметили в ведомстве.По заявлению МО РФ, успешно развивается наступление на донецком направлении, завершается освобождение Марьинки, более 75% которой уже находятся под контролем союзных войск. В ведомстве отметили, что продолжается окружение украинской группировки у Авдеевки, а в районе населенного пункта Кодема идет планомерное уничтожение блокированного с трех сторон элитного подразделения – 214-го батальона "Опфор".В Минобороны РФ сообщили, что авиация ударами высокоточного оружия уничтожила до 200 украинских националистов в районах Славянска и Константиновки.По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила украинский истребитель Су-27 под Харьковом и шесть беспилотников в Харьковской области и в ДНР, перехвачены 15 ракет реактивных систем залпового огня в Харьковской и Херсонской областях.В сводке отмечается, что российские артиллеристы уничтожили за сутки семь украинских взводов РСЗО "Град" и гаубиц Д-30 в ДНР, а также две американские гаубицы М777 в Днепропетровской области.Также сообщается об уничтожении огневой установки украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, радиолокационной станции и складов с боеприпасами и техникой в Николаевской области, американского радиолокационного комплекса и хранилищ топлива в Харьковской области, пунктов управления в Запорожской области.ВС РФ нанесли высокоточные удары по 2-му механизированному батальону 66-й механизированной бригады украинских военных в районе Новомихайловки, в результате батальон понес большие потери и утратил боеспособность, отметили в МО РФ.По данным Минобороны, российские войска с начала спецоперации уничтожили 1796 беспилотников, 268 самолетов, 148 вертолетов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники.Гуманитарный вопросУкраинские войска продолжают прикрываться мирным населением, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, украинские военные в Одесской области разместили зенитную установку на крыше школы, подходы к школе заминировали, не предупредив об этом местных жителей.Он сообщил, что Россия эвакуировала за сутки более 31 тысячи человек из опасных районов Украины и республик Донбасса, а всего с начала спецоперации – 3,6 миллиона человек, из которых 576 127 детей.Вокруг спецоперацииПосольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину в связи с якобы вероятной угрозой российских ударов "по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины в ближайшие дни".Агентство Ассошиэйтед Пресс написало, что США объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов к Дню независимости Украины 24 августа.В онлайн-формате прошел второй саммит "Крымской платформы". В нем приняли участие десятки стран и международных организаций, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти назвали обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.На саммите Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня. Столтенберг сообщил, что в настоящее время координирует предоставление большего объема оружия и большего объема амуниции Украине.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумов по присоединению к России.ДНР под обстреламиПо данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о мощных обстрелах в центральных Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza.В результате обстрелов четыре человека погибли, 10 получили ранения. Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.Также украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220823/magate-1811680906.html
донецкая народная республика
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Евгения Нефедова
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михаил мизинцев, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк (днр), бук (зенитный ракетный комплекс), су-27
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мизинцев, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Донецк (ДНР), Бук (зенитный ракетный комплекс), Су-27
23:52 23.08.2022
 
Спецоперация, 23 августа: продвижение по Николаевской области

Минобороны России сообщило о продвижении союзных сил в Николаевской области Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минобороны России сообщило во вторник о продвижении союзных сил в Николаевской области Украины. На донецком направлении, по данным российских военных, завершается освобождение города Марьинка Донецкой Народной Республики.

Ход операции

Минобороны РФ заявило, что в результате наступательных действий на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады украинских войск и вышли к административной границе Николаевской области.
"Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", - отметили в ведомстве.
По заявлению МО РФ, успешно развивается наступление на донецком направлении, завершается освобождение Марьинки, более 75% которой уже находятся под контролем союзных войск. В ведомстве отметили, что продолжается окружение украинской группировки у Авдеевки, а в районе населенного пункта Кодема идет планомерное уничтожение блокированного с трех сторон элитного подразделения – 214-го батальона "Опфор".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В Минобороны РФ сообщили, что авиация ударами высокоточного оружия уничтожила до 200 украинских националистов в районах Славянска и Константиновки.
По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила украинский истребитель Су-27 под Харьковом и шесть беспилотников в Харьковской области и в ДНР, перехвачены 15 ракет реактивных систем залпового огня в Харьковской и Херсонской областях.
В сводке отмечается, что российские артиллеристы уничтожили за сутки семь украинских взводов РСЗО "Град" и гаубиц Д-30 в ДНР, а также две американские гаубицы М777 в Днепропетровской области.
Также сообщается об уничтожении огневой установки украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, радиолокационной станции и складов с боеприпасами и техникой в Николаевской области, американского радиолокационного комплекса и хранилищ топлива в Харьковской области, пунктов управления в Запорожской области.
ВС РФ нанесли высокоточные удары по 2-му механизированному батальону 66-й механизированной бригады украинских военных в районе Новомихайловки, в результате батальон понес большие потери и утратил боеспособность, отметили в МО РФ.
По данным Минобороны, российские войска с начала спецоперации уничтожили 1796 беспилотников, 268 самолетов, 148 вертолетов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники.

Гуманитарный вопрос

Украинские войска продолжают прикрываться мирным населением, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские военные в Одесской области разместили зенитную установку на крыше школы, подходы к школе заминировали, не предупредив об этом местных жителей.
Он сообщил, что Россия эвакуировала за сутки более 31 тысячи человек из опасных районов Украины и республик Донбасса, а всего с начала спецоперации – 3,6 миллиона человек, из которых 576 127 детей.

Вокруг спецоперации

Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину в связи с якобы вероятной угрозой российских ударов "по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины в ближайшие дни".
Агентство Ассошиэйтед Пресс написало, что США объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов к Дню независимости Украины 24 августа.
В онлайн-формате прошел второй саммит "Крымской платформы". В нем приняли участие десятки стран и международных организаций, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти назвали обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
На саммите Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня. Столтенберг сообщил, что в настоящее время координирует предоставление большего объема оружия и большего объема амуниции Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумов по присоединению к России.

ДНР под обстрелами

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о мощных обстрелах в центральных Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza.
В результате обстрелов четыре человека погибли, 10 получили ранения. Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.
Также украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 19:39
Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МизинцевЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Донецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районДонецк (ДНР)Бук (зенитный ракетный комплекс)Су-27
 
 
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