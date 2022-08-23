https://ria.ru/20220823/sar-1811556492.html
Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР, заявил Лавров
Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022
Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР, заявил Лавров
Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР и прекратить удары по ее территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:23
2022-08-23T14:23
2022-08-23T14:34
в мире
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дамаск (город)
тартус (мухафаза)
сирия
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР и прекратить удары по ее территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы решительно осудили опасную практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории, включая весьма тревожный эпизод, когда 10 июня был атакован международный аэропорт Дамаска, а впоследствии были нанесены удары по порту Тартус. Мы требуем от Израиля уважения резолюции Совета безопасности ООН и, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности САР", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим сирийским коллегой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220817/1810308840.html
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в мире, израиль, дамаск (город), тартус (мухафаза), сирия, россия, сергей лавров
В мире, Израиль, Дамаск (город), Тартус (мухафаза), Сирия, Россия, Сергей Лавров
14:23 23.08.2022 (обновлено: 14:34 23.08.2022)
Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР, заявил Лавров
Лавров: Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР и прекратить удары