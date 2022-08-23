https://ria.ru/20220823/rubli-1811709545.html

СМИ: оператор "Сахалина-2" допустил оплату за СПГ в рублях

СМИ: оператор "Сахалина-2" допустил оплату за СПГ в рублях - РИА Новости, 23.08.2022

СМИ: оператор "Сахалина-2" допустил оплату за СПГ в рублях

Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" предлагает своим покупателям, чтобы они платили в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T23:18

2022-08-23T23:18

2022-08-23T23:29

экономика

россия

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" предлагает своим покупателям, чтобы они платили в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах, сообщает агентство Блумберг.По данным Блумберга, оператор "Сахалина-2" проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. "Россия просит покупателей завода СПГ "Сахалин-2", чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США", - поясняет в связи с этим агентство."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Указ предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга". При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии" пропорционально долям в Sakhalin Energy. ООО было зарегистрировано 5 августа, соответственно, решение о продолжении участия в проекте иностранные партнеры должны принять до 5 сентября.

https://ria.ru/20220823/spg-1811695866.html

https://ria.ru/20220819/sakhalin-1810708393.html

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экономика, россия, сахалин-2, sakhalin energy, газпром