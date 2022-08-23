Рейтинг@Mail.ru
СМИ: оператор "Сахалина-2" допустил оплату за СПГ в рублях - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/rubli-1811709545.html
СМИ: оператор "Сахалина-2" допустил оплату за СПГ в рублях
СМИ: оператор "Сахалина-2" допустил оплату за СПГ в рублях - РИА Новости, 23.08.2022
СМИ: оператор "Сахалина-2" допустил оплату за СПГ в рублях
Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" предлагает своим покупателям, чтобы они платили в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:18
2022-08-23T23:29
экономика
россия
сахалин-2
sakhalin energy
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101504/08/1015040810_0:203:3000:1891_1920x0_80_0_0_48a8bd3b3dbc4c1f38958210fdde0e37.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" предлагает своим покупателям, чтобы они платили в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах, сообщает агентство Блумберг.По данным Блумберга, оператор "Сахалина-2" проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. "Россия просит покупателей завода СПГ "Сахалин-2", чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США", - поясняет в связи с этим агентство."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Указ предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга". При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии" пропорционально долям в Sakhalin Energy. ООО было зарегистрировано 5 августа, соответственно, решение о продолжении участия в проекте иностранные партнеры должны принять до 5 сентября.
https://ria.ru/20220823/spg-1811695866.html
https://ria.ru/20220819/sakhalin-1810708393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101504/08/1015040810_298:0:2965:2000_1920x0_80_0_0_dcf0d7861cf5c9f5d1f56266cd8a86ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сахалин-2, sakhalin energy, газпром
Экономика, Россия, Сахалин-2, Sakhalin Energy, Газпром
23:18 23.08.2022 (обновлено: 23:29 23.08.2022)
 
СМИ: оператор "Сахалина-2" допустил оплату за СПГ в рублях

Bloomberg: оператор "Сахалина-2" предложил покупателям СПГ оплату в рублях из-за санкций

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкТанкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" предлагает своим покупателям, чтобы они платили в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах, сообщает агентство Блумберг.
"Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена", - цитирует агентство соответствующие документы.
По данным Блумберга, оператор "Сахалина-2" проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. "Россия просит покупателей завода СПГ "Сахалин-2", чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США", - поясняет в связи с этим агентство.
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 21:06
В США СПГ-завод Freeport LNG частично вернется к работе только в ноябре
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Указ предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга". При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии" пропорционально долям в Sakhalin Energy. ООО было зарегистрировано 5 августа, соответственно, решение о продолжении участия в проекте иностранные партнеры должны принять до 5 сентября.
Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 12:32
Новый оператор "Сахалина-2" официально приступил к работе
 
ЭкономикаРоссияСахалин-2Sakhalin EnergyГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала