https://ria.ru/20220823/rosturizm-1811531003.html

Ростуризм предоставит гранты проектам в 48 регионах страны

Ростуризм предоставит гранты проектам в 48 регионах страны - РИА Новости, 23.08.2022

Ростуризм предоставит гранты проектам в 48 регионах страны

Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым будут выделены гранты для поддержки туробъектов, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:42

2022-08-23T15:42

2022-08-23T15:42

туризм

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

гранты

регионы

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым будут выделены гранты для поддержки туробъектов, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей", — написала она в соцсети.В том числе, 44 региона получат 3,1 миллиарда рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также организацию национальных турмаршрутов. Таким образом ведомство планирует профинансировать 375 проектов. Часть средств должны выделить региональные власти.Десять регионов смогут потратить 700 миллионов рублей на создание 150 кемпингов и автокемпингов.Еще более 1,5 миллиарда рублей получит 21 регион на реализацию 500 проектов, связанных с приобретением туроборудования, созданием электронных путеводителей, развитием комфортной среды для путешественников с ограниченными возможностями, разработкой новых маршрутов, их маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.На средства федерального бюджета претендовали 82 региона, составившие 231 заявку, добавила Догузова.

https://ria.ru/20220808/rosturizm-1807978609.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), гранты, регионы