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Ростуризм предоставит гранты проектам в 48 регионах страны - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220823/rosturizm-1811531003.html
Ростуризм предоставит гранты проектам в 48 регионах страны
Ростуризм предоставит гранты проектам в 48 регионах страны - РИА Новости, 23.08.2022
Ростуризм предоставит гранты проектам в 48 регионах страны
Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым будут выделены гранты для поддержки туробъектов, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:42
2022-08-23T15:42
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
гранты
регионы
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым будут выделены гранты для поддержки туробъектов, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей", — написала она в соцсети.В том числе, 44 региона получат 3,1 миллиарда рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также организацию национальных турмаршрутов. Таким образом ведомство планирует профинансировать 375 проектов. Часть средств должны выделить региональные власти.Десять регионов смогут потратить 700 миллионов рублей на создание 150 кемпингов и автокемпингов.Еще более 1,5 миллиарда рублей получит 21 регион на реализацию 500 проектов, связанных с приобретением туроборудования, созданием электронных путеводителей, развитием комфортной среды для путешественников с ограниченными возможностями, разработкой новых маршрутов, их маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.На средства федерального бюджета претендовали 82 региона, составившие 231 заявку, добавила Догузова.
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), гранты, регионы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), гранты, Регионы
15:42 23.08.2022
 
Ростуризм предоставит гранты проектам в 48 регионах страны

Ростуризм в 2023 году предоставит гранты на развитие проектов в 48 регионах страны

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае
Мужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым будут выделены гранты для поддержки туробъектов, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей", — написала она в соцсети.
В том числе, 44 региона получат 3,1 миллиарда рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также организацию национальных турмаршрутов. Таким образом ведомство планирует профинансировать 375 проектов. Часть средств должны выделить региональные власти.

Десять регионов смогут потратить 700 миллионов рублей на создание 150 кемпингов и автокемпингов.

Еще более 1,5 миллиарда рублей получит 21 регион на реализацию 500 проектов, связанных с приобретением туроборудования, созданием электронных путеводителей, развитием комфортной среды для путешественников с ограниченными возможностями, разработкой новых маршрутов, их маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.

На средства федерального бюджета претендовали 82 региона, составившие 231 заявку, добавила Догузова.
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