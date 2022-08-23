Ростуризм предоставит гранты проектам в 48 регионах страны
Ростуризм в 2023 году предоставит гранты на развитие проектов в 48 регионах страны
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым будут выделены гранты для поддержки туробъектов, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей", — написала она в соцсети.
В том числе, 44 региона получат 3,1 миллиарда рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также организацию национальных турмаршрутов. Таким образом ведомство планирует профинансировать 375 проектов. Часть средств должны выделить региональные власти.
Десять регионов смогут потратить 700 миллионов рублей на создание 150 кемпингов и автокемпингов.
Еще более 1,5 миллиарда рублей получит 21 регион на реализацию 500 проектов, связанных с приобретением туроборудования, созданием электронных путеводителей, развитием комфортной среды для путешественников с ограниченными возможностями, разработкой новых маршрутов, их маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.
На средства федерального бюджета претендовали 82 региона, составившие 231 заявку, добавила Догузова.
Десять регионов смогут потратить 700 миллионов рублей на создание 150 кемпингов и автокемпингов.
Еще более 1,5 миллиарда рублей получит 21 регион на реализацию 500 проектов, связанных с приобретением туроборудования, созданием электронных путеводителей, развитием комфортной среды для путешественников с ограниченными возможностями, разработкой новых маршрутов, их маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.
На средства федерального бюджета претендовали 82 региона, составившие 231 заявку, добавила Догузова.
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