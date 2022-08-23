https://ria.ru/20220823/referendumy-1811630729.html

Запад не признает итоги референдумов на территории Украины, заявил Шольц

Запад не признает итоги референдумов на территории Украины, заявил Шольц - РИА Новости, 23.08.2022

Запад не признает итоги референдумов на территории Украины, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к РФ. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:07

2022-08-23T17:07

2022-08-23T19:44

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к РФ.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России."Мы осуждаем попытки силой интегрировать части украинской территории. Наше послание ясно: все фиктивные референдумы или другие попытки изменить государство или части украинской территории никогда не признаются", - заявил Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве, исключив "переговорные решения" в дальнейшем.РФ в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совет Федерации рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Второй саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, начался во вторник. В нем в онлайн-формате должны принять участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Первый подобный саммит прошел в Киеве 23 августа прошлого года по инициативе Украины. Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ характеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20220823/sholts-1811503710.html

https://ria.ru/20220820/gosduma-1811024563.html

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Владимир Лаврентьев

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