https://ria.ru/20220823/putin-1811514610.html
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном - РИА Новости, 23.08.2022
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном двусторонние отношения, а также тематику предстоящего в сентябре в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:15
2022-08-23T12:15
2022-08-23T12:17
таджикистан
шос
самарканд
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном двусторонние отношения, а также тематику предстоящего в сентябре в Самарканде саммита ШОС, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений, а также тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220819/putin-1810807246.html
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таджикистан, шос, самарканд
Таджикистан, ШОС, Самарканд
12:15 23.08.2022 (обновлено: 12:17 23.08.2022)
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Путин и президент Таджикистана Рахмон обсудили двусторонние отношения и саммит ШОС