https://ria.ru/20220823/putin-1811514610.html

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном - РИА Новости, 23.08.2022

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном двусторонние отношения, а также тематику предстоящего в сентябре в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:15

2022-08-23T12:15

2022-08-23T12:17

таджикистан

шос

самарканд

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном двусторонние отношения, а также тематику предстоящего в сентябре в Самарканде саммита ШОС, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений, а также тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220819/putin-1810807246.html

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таджикистан, шос, самарканд