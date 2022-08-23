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В Петербурге заявили о задержании подозреваемых в съемках детского порно - РИА Новости, 23.08.2022
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В Петербурге заявили о задержании подозреваемых в съемках детского порно
В Петербурге заявили о задержании подозреваемых в съемках детского порно - РИА Новости, 23.08.2022
В Петербурге заявили о задержании подозреваемых в съемках детского порно
Трех мужчин, подозреваемых в изготовлении и распространении детской порнографии, задержали в Санкт-Петербурге и Москве, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T01:34
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происшествия
санкт-петербург
москва
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Трех мужчин, подозреваемых в изготовлении и распространении детской порнографии, задержали в Санкт-Петербурге и Москве, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу."В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России, управления "К" БСТМ МВД России при силовой поддержке Росгвардии в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Москве задержаны трое подозреваемых мужчин 1966, 1967 и 1978 годов рождения, один из которых ранее работал в органах опеки и попечительства", - говорится в сообщении.Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов".По версии следствия, подозреваемые в 2014 году в Петербурге вступили в предварительный сговор по изготовлению и распространению порнографических материалов с использованием несовершеннолетнего 2007 года рождения. Также в тот же период времени в квартире одного из домов в Ленинградской области проводили фотосъемку подростка, затем ее распространили."В ходе проведения ряда обысков в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела. В настоящее время проверяется имеющаяся информация о совершении подозреваемыми ряда аналогичных преступлений", - сообщает ведомство.Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.
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происшествия, санкт-петербург, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
01:34 23.08.2022 (обновлено: 01:41 23.08.2022)
 
В Петербурге заявили о задержании подозреваемых в съемках детского порно

ГСУСК по Петербургу заявило о задержании троих подозреваемых в съемках детской порнографии

© РИА НовостиЧеловек в наручниках.
Человек в наручниках. - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости
Человек в наручниках.. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Трех мужчин, подозреваемых в изготовлении и распространении детской порнографии, задержали в Санкт-Петербурге и Москве, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России, управления "К" БСТМ МВД России при силовой поддержке Росгвардии в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Москве задержаны трое подозреваемых мужчин 1966, 1967 и 1978 годов рождения, один из которых ранее работал в органах опеки и попечительства", - говорится в сообщении.
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Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов".
По версии следствия, подозреваемые в 2014 году в Петербурге вступили в предварительный сговор по изготовлению и распространению порнографических материалов с использованием несовершеннолетнего 2007 года рождения. Также в тот же период времени в квартире одного из домов в Ленинградской области проводили фотосъемку подростка, затем ее распространили.
"В ходе проведения ряда обысков в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела. В настоящее время проверяется имеющаяся информация о совершении подозреваемыми ряда аналогичных преступлений", - сообщает ведомство.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.
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