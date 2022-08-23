https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811451886.html

В Петербурге заявили о задержании подозреваемых в съемках детского порно

В Петербурге заявили о задержании подозреваемых в съемках детского порно - РИА Новости, 23.08.2022

В Петербурге заявили о задержании подозреваемых в съемках детского порно

Трех мужчин, подозреваемых в изготовлении и распространении детской порнографии, задержали в Санкт-Петербурге и Москве, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T01:34

2022-08-23T01:34

2022-08-23T01:41

происшествия

санкт-петербург

москва

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Трех мужчин, подозреваемых в изготовлении и распространении детской порнографии, задержали в Санкт-Петербурге и Москве, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу."В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России, управления "К" БСТМ МВД России при силовой поддержке Росгвардии в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Москве задержаны трое подозреваемых мужчин 1966, 1967 и 1978 годов рождения, один из которых ранее работал в органах опеки и попечительства", - говорится в сообщении.Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов".По версии следствия, подозреваемые в 2014 году в Петербурге вступили в предварительный сговор по изготовлению и распространению порнографических материалов с использованием несовершеннолетнего 2007 года рождения. Также в тот же период времени в квартире одного из домов в Ленинградской области проводили фотосъемку подростка, затем ее распространили."В ходе проведения ряда обысков в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела. В настоящее время проверяется имеющаяся информация о совершении подозреваемыми ряда аналогичных преступлений", - сообщает ведомство.Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

https://ria.ru/20220812/prigovor-1809121647.html

https://ria.ru/20220418/pedofil-1784044745.html

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происшествия, санкт-петербург, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)