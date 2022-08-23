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Экс-замгенсека ООН раскритиковал слова посла Украины в Казахстане о русских

Экс-замгенсека ООН раскритиковал слова посла Украины в Казахстане о русских - РИА Новости, 23.08.2022

Экс-замгенсека ООН раскритиковал слова посла Украины в Казахстане о русских

Высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского противоречат принципам ООН, сообщил РИА Новости бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:28

2022-08-23T19:28

2022-08-23T19:31

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского противоречат принципам ООН, сообщил РИА Новости бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.В социальных сетях ранее было опубликовано видео, на котором посол Украины в Казахстане сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД Казахстана, ему выражен протест в связи с его высказываниям."То, что ему было сделано "представление" - это совершенно справедливо. То, что он заявляет, за пределами не только дипломатической практики и этики, но и человеческой морали. Такого рода высказывания противоречат принципам и целям ООН, нарушают огромное количество административных документов в области прав человека", - сказал Орджоникидзе.По мнению эксперта, посол Украины может стать кандидатом на объявление персоной нон грата. Высказывания Врублевского - это призывы "фашистского режима", с которыми "нужно бороться всеми возможным способами".Во вторник Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских.

https://ria.ru/20220823/mid-1811628681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, казахстан, украина, мид казахстана, оон