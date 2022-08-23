19:28 23.08.2022 (обновлено: 19:31 23.08.2022)
Экс-замгенсека ООН раскритиковал слова посла Украины в Казахстане о русских
Экс-замгенсека Орджоникидзе: слова посла Украины о русских противоречат принципам ООН
Бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского противоречат принципам ООН, сообщил РИА Новости бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
В социальных сетях ранее было опубликовано видео, на котором посол Украины в Казахстане сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД Казахстана, ему выражен протест в связи с его высказываниям.
"То, что ему было сделано "представление" - это совершенно справедливо. То, что он заявляет, за пределами не только дипломатической практики и этики, но и человеческой морали. Такого рода высказывания противоречат принципам и целям ООН, нарушают огромное количество административных документов в области прав человека", - сказал Орджоникидзе.
По мнению эксперта, посол Украины может стать кандидатом на объявление персоной нон грата. Высказывания Врублевского - это призывы "фашистского режима", с которыми "нужно бороться всеми возможным способами".
Во вторник Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских.