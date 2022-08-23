https://ria.ru/20220823/prestupniki-1811471114.html

В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России

В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России - РИА Новости, 23.08.2022

В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России

Принципиальным шагом в обеспечении безопасности россиян стало бы законодательное обеспечение права преследования преступников, совершивших акты террора в РФ,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:27

2022-08-23T09:27

2022-08-23T09:27

в мире

дарья дугина

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

донбасс

московская область (подмосковье)

украина

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Принципиальным шагом в обеспечении безопасности россиян стало бы законодательное обеспечение права преследования преступников, совершивших акты террора в РФ, вне зависимости от того, где они скрываются, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Когда Отечество прощается с Дарьей Дугиной, важно озаботиться усилением защиты граждан РФ от злодеяний, стоивших жизни 29-летней дочери России. Принципиальным шагом в обеспечении конституционного права россиян на жизнь в условиях рукотворной пандемии русофобии было бы должное законодательное обеспечение права преследования установленных преступников, совершивших акты террора на российской земле вне зависимости от того, где они скрываются и под чьей опекой находятся", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, укрывательство подобных злодеев не может рассматриваться как чье-то сугубо внутреннее дело. "Это не только акт пособничества международному терроризму, но и прямой агрессии в отношении граждан РФ", - подчеркнул сенатор.Климов отметил, что за восемь лет гражданской войны в Донбассе ему не известен ни один случай взрыва кого-либо из причастных к преступлениям против мирных жителей ЛНР или ДНР в том же Киеве или Львове. Причем дело не в силе СБУ или ЦРУ, а в порядочности защитников Донбасса."Да, нельзя бороться с бесами их же бесовскими методами. Но находить и обезвреживать конкретных злодеев необходимо в интересах нашей национальной безопасности", - уверен глава комиссии СФ.По словам законодателя, кощунственный теракт в Подмосковье против молодой российской журналистки еще раз напоминает, что "после должных правовых процедур следует хоть из-под земли, "хоть в сортире" доставать конкретных убийц и (в лучшем для них случае) доставлять в отечественные СИЗО"."Только страх перед абсолютной неотвратимостью наказания за акты террора может охладить пыл сорвавшихся с цепи русофобов", - заключил Климов.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/estoniya-1811442585.html

https://ria.ru/20220822/medvedev-1811444923.html

https://ria.ru/20220822/dugina-1811446426.html

россия

донбасс

московская область (подмосковье)

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дарья дугина, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, донбасс, московская область (подмосковье), украина, совет федерации рф, андрей климов