В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России
Сенатор Климов призвал законодательно разрешить преследовать преступников вне России
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Принципиальным шагом в обеспечении безопасности россиян стало бы законодательное обеспечение права преследования преступников, совершивших акты террора в РФ, вне зависимости от того, где они скрываются, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Когда Отечество прощается с Дарьей Дугиной, важно озаботиться усилением защиты граждан РФ от злодеяний, стоивших жизни 29-летней дочери России. Принципиальным шагом в обеспечении конституционного права россиян на жизнь в условиях рукотворной пандемии русофобии было бы должное законодательное обеспечение права преследования установленных преступников, совершивших акты террора на российской земле вне зависимости от того, где они скрываются и под чьей опекой находятся", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, укрывательство подобных злодеев не может рассматриваться как чье-то сугубо внутреннее дело. "Это не только акт пособничества международному терроризму, но и прямой агрессии в отношении граждан РФ", - подчеркнул сенатор.
"Да, нельзя бороться с бесами их же бесовскими методами. Но находить и обезвреживать конкретных злодеев необходимо в интересах нашей национальной безопасности", - уверен глава комиссии СФ.
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По словам законодателя, кощунственный теракт в Подмосковье против молодой российской журналистки еще раз напоминает, что "после должных правовых процедур следует хоть из-под земли, "хоть в сортире" доставать конкретных убийц и (в лучшем для них случае) доставлять в отечественные СИЗО".
"Только страх перед абсолютной неотвратимостью наказания за акты террора может охладить пыл сорвавшихся с цепи русофобов", - заключил Климов.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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