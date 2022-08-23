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В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России - РИА Новости, 23.08.2022
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В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России
В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России - РИА Новости, 23.08.2022
В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России
Принципиальным шагом в обеспечении безопасности россиян стало бы законодательное обеспечение права преследования преступников, совершивших акты террора в РФ,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:27
2022-08-23T09:27
в мире
дарья дугина
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
донбасс
московская область (подмосковье)
украина
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Принципиальным шагом в обеспечении безопасности россиян стало бы законодательное обеспечение права преследования преступников, совершивших акты террора в РФ, вне зависимости от того, где они скрываются, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Когда Отечество прощается с Дарьей Дугиной, важно озаботиться усилением защиты граждан РФ от злодеяний, стоивших жизни 29-летней дочери России. Принципиальным шагом в обеспечении конституционного права россиян на жизнь в условиях рукотворной пандемии русофобии было бы должное законодательное обеспечение права преследования установленных преступников, совершивших акты террора на российской земле вне зависимости от того, где они скрываются и под чьей опекой находятся", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, укрывательство подобных злодеев не может рассматриваться как чье-то сугубо внутреннее дело. "Это не только акт пособничества международному терроризму, но и прямой агрессии в отношении граждан РФ", - подчеркнул сенатор.Климов отметил, что за восемь лет гражданской войны в Донбассе ему не известен ни один случай взрыва кого-либо из причастных к преступлениям против мирных жителей ЛНР или ДНР в том же Киеве или Львове. Причем дело не в силе СБУ или ЦРУ, а в порядочности защитников Донбасса."Да, нельзя бороться с бесами их же бесовскими методами. Но находить и обезвреживать конкретных злодеев необходимо в интересах нашей национальной безопасности", - уверен глава комиссии СФ.По словам законодателя, кощунственный теракт в Подмосковье против молодой российской журналистки еще раз напоминает, что "после должных правовых процедур следует хоть из-под земли, "хоть в сортире" доставать конкретных убийц и (в лучшем для них случае) доставлять в отечественные СИЗО"."Только страх перед абсолютной неотвратимостью наказания за акты террора может охладить пыл сорвавшихся с цепи русофобов", - заключил Климов.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220822/estoniya-1811442585.html
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россия
донбасс
московская область (подмосковье)
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в мире, дарья дугина, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, донбасс, московская область (подмосковье), украина, совет федерации рф, андрей климов
В мире, Дарья Дугина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Донбасс, Московская область (Подмосковье), Украина, Совет Федерации РФ, Андрей Климов
09:27 23.08.2022
 
В СФ призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России

Сенатор Климов призвал законодательно разрешить преследовать преступников вне России

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Принципиальным шагом в обеспечении безопасности россиян стало бы законодательное обеспечение права преследования преступников, совершивших акты террора в РФ, вне зависимости от того, где они скрываются, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Когда Отечество прощается с Дарьей Дугиной, важно озаботиться усилением защиты граждан РФ от злодеяний, стоивших жизни 29-летней дочери России. Принципиальным шагом в обеспечении конституционного права россиян на жизнь в условиях рукотворной пандемии русофобии было бы должное законодательное обеспечение права преследования установленных преступников, совершивших акты террора на российской земле вне зависимости от того, где они скрываются и под чьей опекой находятся", - написал политик в своем Telegram-канале.
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По его словам, укрывательство подобных злодеев не может рассматриваться как чье-то сугубо внутреннее дело. "Это не только акт пособничества международному терроризму, но и прямой агрессии в отношении граждан РФ", - подчеркнул сенатор.
Климов отметил, что за восемь лет гражданской войны в Донбассе ему не известен ни один случай взрыва кого-либо из причастных к преступлениям против мирных жителей ЛНР или ДНР в том же Киеве или Львове. Причем дело не в силе СБУ или ЦРУ, а в порядочности защитников Донбасса.
"Да, нельзя бороться с бесами их же бесовскими методами. Но находить и обезвреживать конкретных злодеев необходимо в интересах нашей национальной безопасности", - уверен глава комиссии СФ.
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По словам законодателя, кощунственный теракт в Подмосковье против молодой российской журналистки еще раз напоминает, что "после должных правовых процедур следует хоть из-под земли, "хоть в сортире" доставать конкретных убийц и (в лучшем для них случае) доставлять в отечественные СИЗО".
"Только страх перед абсолютной неотвратимостью наказания за акты террора может охладить пыл сорвавшихся с цепи русофобов", - заключил Климов.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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В миреДарья ДугинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияДонбассМосковская область (Подмосковье)УкраинаСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
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