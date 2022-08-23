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Власти Украины хотят получить от Запада еще 16 миллиардов долларов помощи
Власти Украины хотят получить от Запада еще 16 миллиардов долларов помощи - РИА Новости, 23.08.2022
Власти Украины хотят получить от Запада еще 16 миллиардов долларов помощи
Киев рассчитывает получить до 16 миллиардов долларов до конца года от зарубежных партнеров в дополнение к уже полученным 14 миллиардам долларов, заявил во... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:26
2022-08-23T17:26
2022-08-23T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
владимир зеленский
сергей марченко
украина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киев рассчитывает получить до 16 миллиардов долларов до конца года от зарубежных партнеров в дополнение к уже полученным 14 миллиардам долларов, заявил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Совместная работа нашей команды во главе с президентом Владимиром Зеленским позволила привлечь свыше 14 миллиардов долларов внешнего финансирования от союзников Украины. До конца года мы планируем получить еще от 12 до 16 миллиардов долларов", - заявил Шмыгаль в видеообращении в своем Telegram-канале.Шмыгаль отметил, что почти половину бюджета, а именно 40%, Украина расходует на военные цели.Ранее о том, что Украина рассчитывает получить до 16 миллиардов долларов помощи до конца года заявлял министр финансов Сергей Марченко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, Украина
Власти Украины хотят получить от Запада еще 16 миллиардов долларов помощи
Шмыгаль: страна хочет получить от Запада еще 16 миллиардов долларов помощи до конца года