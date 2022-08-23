https://ria.ru/20220823/pamyatnik-1811482445.html

В столице Латвии сносят памятник освободителям Риги

В столице Латвии сносят памятник освободителям Риги - РИА Новости, 23.08.2022

В столице Латвии сносят памятник освободителям Риги

В рижском Парке Победы начался демонтаж памятника освободителям Риги, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:29

2022-08-23T10:29

2022-08-23T17:38

в мире

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В рижском Парке Победы начался демонтаж памятника освободителям Риги, сообщил портал Delfi.На месте дежурит полиция.Как заявил в начале августа мэр Риги Мартиньш Стакис, после демонтажа памятник уничтожат. Он пояснил, что Музей оккупации не признал ни одну из частей монумента художественной ценностью.В свою очередь, директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а слова мэра Риги породили недоразумение.Парламент Латвии в середине мая остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к монументу, муниципальные службы сгребли трактором возложенные к 9 Мая цветы. Рижская дума проголосовала за снос памятника.Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской специальной операции на Украине. В России происходящее называют варварством, в защиту монументов проходят общественные акции.

https://ria.ru/20220513/latviya-1788352718.html

https://ria.ru/20220803/riga-1806898947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире