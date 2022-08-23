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В столице Латвии сносят памятник освободителям Риги - РИА Новости, 23.08.2022
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В столице Латвии сносят памятник освободителям Риги
В столице Латвии сносят памятник освободителям Риги - РИА Новости, 23.08.2022
В столице Латвии сносят памятник освободителям Риги
В рижском Парке Победы начался демонтаж памятника освободителям Риги, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:29
2022-08-23T17:38
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В рижском Парке Победы начался демонтаж памятника освободителям Риги, сообщил портал Delfi.На месте дежурит полиция.Как заявил в начале августа мэр Риги Мартиньш Стакис, после демонтажа памятник уничтожат. Он пояснил, что Музей оккупации не признал ни одну из частей монумента художественной ценностью.В свою очередь, директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а слова мэра Риги породили недоразумение.Парламент Латвии в середине мая остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к монументу, муниципальные службы сгребли трактором возложенные к 9 Мая цветы. Рижская дума проголосовала за снос памятника.Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской специальной операции на Украине. В России происходящее называют варварством, в защиту монументов проходят общественные акции.
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в мире
В мире
10:29 23.08.2022 (обновлено: 17:38 23.08.2022)
 
В столице Латвии сносят памятник освободителям Риги

В Латвии начался снос памятника освободителям Риги

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОкруженный строительными лесами монумент "Освободителям Риги". 23 августа 2022
Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги. 23 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Окруженный строительными лесами монумент "Освободителям Риги". 23 августа 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В рижском Парке Победы начался демонтаж памятника освободителям Риги, сообщил портал Delfi.

"Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы", — говорится в сообщении.

На месте дежурит полиция.
Как заявил в начале августа мэр Риги Мартиньш Стакис, после демонтажа памятник уничтожат. Он пояснил, что Музей оккупации не признал ни одну из частей монумента художественной ценностью.
Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированного митинга против сноса памятника советским воинам-освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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В Риге задержали депутата ЕП, осудившую снос памятника Освободителям
В свою очередь, директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а слова мэра Риги породили недоразумение.
Парламент Латвии в середине мая остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к монументу, муниципальные службы сгребли трактором возложенные к 9 Мая цветы. Рижская дума проголосовала за снос памятника.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Окруженный строительными лесами монумент "Освободителям Риги".

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской специальной операции на Украине. В России происходящее называют варварством, в защиту монументов проходят общественные акции.
Цветы, возложенные к памятнику освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 12:48
Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса
 
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