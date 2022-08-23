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Генсек НАТО сообщил, что координирует увеличение военной помощи Украине - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/nato-1811594607.html
Генсек НАТО сообщил, что координирует увеличение военной помощи Украине
Генсек НАТО сообщил, что координирует увеличение военной помощи Украине - РИА Новости, 23.08.2022
Генсек НАТО сообщил, что координирует увеличение военной помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в настоящее время координирует дальнейшее увеличение помощи Украине. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:13
2022-08-23T16:20
нато
украина
в мире
россия
сергей лавров
сша
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в настоящее время координирует дальнейшее увеличение помощи Украине."НАТО является участником контактной группы под эгидой США по поддержке Украины. Я активно занимаюсь координацией с лидерами стран-союзниц, чтобы ускорить предоставление большего объема оружия и большего объема амуниции Украине", - сообщил он на второй встрече "Крымской платформы" в Киеве.Страны НАТО на саммите в Мадриде в июне этого года согласовали увеличение Украине военной помощи, а также договорились о комплексном пакете долгосрочной поддержки Киева.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220823/nato-1811594475.html
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нато, украина, в мире, россия, сергей лавров, сша, йенс столтенберг, оружие
НАТО, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, США, Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг, Оружие
16:13 23.08.2022 (обновлено: 16:20 23.08.2022)
 
Генсек НАТО сообщил, что координирует увеличение военной помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что координирует увеличение военной помощи Украине

© Фото : NIDS/NATO Multimedia LibraryГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в настоящее время координирует дальнейшее увеличение помощи Украине.
"НАТО является участником контактной группы под эгидой США по поддержке Украины. Я активно занимаюсь координацией с лидерами стран-союзниц, чтобы ускорить предоставление большего объема оружия и большего объема амуниции Украине", - сообщил он на второй встрече "Крымской платформы" в Киеве.
Саммит Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Генсек НАТО считает, что Украину ждет тяжелая зима
Страны НАТО на саммите в Мадриде в июне этого года согласовали увеличение Украине военной помощи, а также договорились о комплексном пакете долгосрочной поддержки Киева.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 13:22
В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаВ миреРоссияСергей ЛавровСШАЙенс СтолтенбергОружие
 
 
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