https://ria.ru/20220823/nato-1811594607.html

Генсек НАТО сообщил, что координирует увеличение военной помощи Украине

Генсек НАТО сообщил, что координирует увеличение военной помощи Украине - РИА Новости, 23.08.2022

Генсек НАТО сообщил, что координирует увеличение военной помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в настоящее время координирует дальнейшее увеличение помощи Украине. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:13

2022-08-23T16:13

2022-08-23T16:20

нато

украина

в мире

россия

сергей лавров

сша

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в настоящее время координирует дальнейшее увеличение помощи Украине."НАТО является участником контактной группы под эгидой США по поддержке Украины. Я активно занимаюсь координацией с лидерами стран-союзниц, чтобы ускорить предоставление большего объема оружия и большего объема амуниции Украине", - сообщил он на второй встрече "Крымской платформы" в Киеве.Страны НАТО на саммите в Мадриде в июне этого года согласовали увеличение Украине военной помощи, а также договорились о комплексном пакете долгосрочной поддержки Киева.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220823/nato-1811594475.html

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html

украина

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сша

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

нато, украина, в мире, россия, сергей лавров, сша, йенс столтенберг, оружие