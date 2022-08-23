Рейтинг@Mail.ru
В Китае изменили финал нового мультфильма о миньонах - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220823/multfilm-1811494387.html
В Китае изменили финал нового мультфильма о миньонах
В Китае изменили финал нового мультфильма о миньонах - РИА Новости, 23.08.2022
В Китае изменили финал нового мультфильма о миньонах
В Китае для внутреннего проката изменили финал мультфильма "Миньоны: Грювитация", пишет The Guardian. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:54
2022-08-23T13:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811492764_328:0:2995:1500_1920x0_80_0_0_b03cf85d06b51a87722a4e2c47b7d94f.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Китае для внутреннего проката изменили финал мультфильма "Миньоны: Грювитация", пишет The Guardian. Например, в версии для релиза в Поднебесной грабитель Дед Кастет, сообщник главного героя Грю, попадает в тюрьму на 20 лет. Сам же Грю становится отцом — у него три дочери. И это главное его достижение. В варианте для международного проката Дед Кастет инсценирует свою смерть. А после уезжает вместе с Грю. Это не первый раз, когда в Китае переписывают концовку проекта перед его релизом. Например, в этом году на а стриминговом сервисе Tencent Video с измененным финалом был выпущен фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999) по одноименной книге Чака Паланика. Оригинал заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). Затем вместе с Марлой (Хелена Бонэм Картер) наблюдает, как вокруг рушатся небоскребы. Зрители понимают, что его анархистский проект "Разгром" реализуется.В скорректированной версии вместо кадров со взрывом появляется текст на черном фоне. Зрителям рассказывают, что государство успешно раскрыло план Тайлера по уничтожению мира.Вскоре видеосервис восстановил оригинальный финал.
https://ria.ru/20220822/martin-1811353468.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811492764_661:0:2661:1500_1920x0_80_0_0_13492bd9fd3d3f837d652d188c311e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, китай
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Китай
13:54 23.08.2022
 
В Китае изменили финал нового мультфильма о миньонах

В Китае изменили финал мультфильма "Миньоны: Грювитация" для внутреннего проката

© Illumination Entertainment, 2022Кадр из мультфильма "Миньоны: Грювитация"
Кадр из мультфильма Миньоны: Грювитация
© Illumination Entertainment, 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Китае для внутреннего проката изменили финал мультфильма "Миньоны: Грювитация", пишет The Guardian.
Например, в версии для релиза в Поднебесной грабитель Дед Кастет, сообщник главного героя Грю, попадает в тюрьму на 20 лет. Сам же Грю становится отцом — у него три дочери. И это главное его достижение.
В варианте для международного проката Дед Кастет инсценирует свою смерть. А после уезжает вместе с Грю.
Это не первый раз, когда в Китае переписывают концовку проекта перед его релизом. Например, в этом году на а стриминговом сервисе Tencent Video с измененным финалом был выпущен фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999) по одноименной книге Чака Паланика.
Оригинал заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). Затем вместе с Марлой (Хелена Бонэм Картер) наблюдает, как вокруг рушатся небоскребы. Зрители понимают, что его анархистский проект "Разгром" реализуется.
В скорректированной версии вместо кадров со взрывом появляется текст на черном фоне. Зрителям рассказывают, что государство успешно раскрыло план Тайлера по уничтожению мира.
Вскоре видеосервис восстановил оригинальный финал.
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 17:57Культура
Джордж Мартин заявил, что хотел снять 10 сезонов "Игры престолов"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала