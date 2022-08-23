https://ria.ru/20220823/multfilm-1811494387.html
В Китае изменили финал нового мультфильма о миньонах
В Китае изменили финал нового мультфильма о миньонах - РИА Новости, 23.08.2022
В Китае изменили финал нового мультфильма о миньонах
В Китае для внутреннего проката изменили финал мультфильма "Миньоны: Грювитация", пишет The Guardian. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:54
2022-08-23T13:54
2022-08-23T13:54
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Китае для внутреннего проката изменили финал мультфильма "Миньоны: Грювитация", пишет The Guardian. Например, в версии для релиза в Поднебесной грабитель Дед Кастет, сообщник главного героя Грю, попадает в тюрьму на 20 лет. Сам же Грю становится отцом — у него три дочери. И это главное его достижение. В варианте для международного проката Дед Кастет инсценирует свою смерть. А после уезжает вместе с Грю. Это не первый раз, когда в Китае переписывают концовку проекта перед его релизом. Например, в этом году на а стриминговом сервисе Tencent Video с измененным финалом был выпущен фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999) по одноименной книге Чака Паланика. Оригинал заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). Затем вместе с Марлой (Хелена Бонэм Картер) наблюдает, как вокруг рушатся небоскребы. Зрители понимают, что его анархистский проект "Разгром" реализуется.В скорректированной версии вместо кадров со взрывом появляется текст на черном фоне. Зрителям рассказывают, что государство успешно раскрыло план Тайлера по уничтожению мира.Вскоре видеосервис восстановил оригинальный финал.
https://ria.ru/20220822/martin-1811353468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, китай
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Китай
В Китае изменили финал нового мультфильма о миньонах
В Китае изменили финал мультфильма "Миньоны: Грювитация" для внутреннего проката
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
В Китае для внутреннего проката изменили финал мультфильма "Миньоны: Грювитация", пишет
The Guardian.
Например, в версии для релиза в Поднебесной грабитель Дед Кастет, сообщник главного героя Грю, попадает в тюрьму на 20 лет. Сам же Грю становится отцом — у него три дочери. И это главное его достижение.
В варианте для международного проката Дед Кастет инсценирует свою смерть. А после уезжает вместе с Грю.
Это не первый раз, когда в Китае переписывают концовку проекта перед его релизом. Например, в этом году на а стриминговом сервисе Tencent Video с измененным финалом был выпущен
фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999) по одноименной книге Чака Паланика.
Оригинал заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). Затем вместе с Марлой (Хелена Бонэм Картер) наблюдает, как вокруг рушатся небоскребы. Зрители понимают, что его анархистский проект "Разгром" реализуется.
В скорректированной версии вместо кадров со взрывом появляется текст на черном фоне. Зрителям рассказывают, что государство успешно раскрыло план Тайлера по уничтожению мира.
Вскоре видеосервис восстановил
оригинальный финал.