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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220125/film-1769375114.html
В Китае "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом
В Китае "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом - РИА Новости, 25.01.2022
В Китае "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом
Фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999) по одноименной книге Чака Паланика недавно был выпущен в Китае на стриминговом сервисе Tencent Video, но с... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:32
2022-01-25T15:32
культура
брэд питт (уильям бредли)
эдвард нортон
новости культуры
кино и сериалы
китай
хелена бонэм картер
чак паланик
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999) по одноименной книге Чака Паланика недавно был выпущен в Китае на стриминговом сервисе Tencent Video, но с совершенно другим финалом, сообщает Vice. В издании отмечают, что в Китае часто переделывают фильмы, чтобы удовлетворить цензоров и правительство, которое требует, чтобы "добро всегда побеждало зло". Оригинальный фильм заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). Затем вместе с Марлой (Хелена Бонэм Картер) наблюдает, как вокруг рушатся небоскребы. Зрители понимают, что его анархистский проект "Разгром" реализуется. Диаметрально противоположную концовку продемонстрировали в Китае. Там вместо зрелищных кадров со взрывом появляется текст на черном фоне. Зрителям рассказывают, что государство успешно раскрыло план Тайлера по уничтожению мира.В The Guardian отмечают, что концовка, в которой торжествует государство, возмутила многих китайских зрителей, видевших пиратские версии оригинальной версии "Бойцовского клуба". "Ужасно!", "Это говорит нам о том, что они не только удаляют сцены, но и меняют сюжет", — высказались они.По какой причине финал все же был изменен, неясно. Представители Tencent Video отказалась от комментариев. Но, как рассказал источник Vice, фильм был отредактирован владельцем авторских прав до того, как его одобрило правительство.Ранее в китайском прокате подверглись цензуре "Богемская рапсодия" (2018) и "Логан" (2017).
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брэд питт (уильям бредли), эдвард нортон, новости культуры, кино и сериалы, китай, хелена бонэм картер, чак паланик
15:32 25.01.2022
 
В Китае "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом

В Китае "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом

© Fox 2000 Pictures (1999)Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
Кадр из фильма Бойцовский клуб
© Fox 2000 Pictures (1999)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999) по одноименной книге Чака Паланика недавно был выпущен в Китае на стриминговом сервисе Tencent Video, но с совершенно другим финалом, сообщает Vice.
В издании отмечают, что в Китае часто переделывают фильмы, чтобы удовлетворить цензоров и правительство, которое требует, чтобы "добро всегда побеждало зло".
Оригинальный фильм заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). Затем вместе с Марлой (Хелена Бонэм Картер) наблюдает, как вокруг рушатся небоскребы. Зрители понимают, что его анархистский проект "Разгром" реализуется.
Диаметрально противоположную концовку продемонстрировали в Китае. Там вместо зрелищных кадров со взрывом появляется текст на черном фоне. Зрителям рассказывают, что государство успешно раскрыло план Тайлера по уничтожению мира.
"Полиция быстро разгадала весь план и арестовала преступников, предотвратив взрыв бомбы, — говорится в подписи. — После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу для лечения. В 2012 году его выписали".
В The Guardian отмечают, что концовка, в которой торжествует государство, возмутила многих китайских зрителей, видевших пиратские версии оригинальной версии "Бойцовского клуба". "Ужасно!", "Это говорит нам о том, что они не только удаляют сцены, но и меняют сюжет", — высказались они.
По какой причине финал все же был изменен, неясно. Представители Tencent Video отказалась от комментариев. Но, как рассказал источник Vice, фильм был отредактирован владельцем авторских прав до того, как его одобрило правительство.
Ранее в китайском прокате подверглись цензуре "Богемская рапсодия" (2018) и "Логан" (2017).
Кадр из фильма Холоп
19 января, 14:41Культура
В Китае объявили, что переснимут комедию "Холоп"
 
КультураБрэд Питт (Уильям Бредли)Эдвард НортонНовости культурыКино и сериалыКитайХелена Бонэм КартерЧак Паланик
 
 
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