https://ria.ru/20220207/fincher-1771456813.html

Китайский видеосервис восстановил оригинальный финал "Бойцовского клуба"

Китайский видеосервис восстановил оригинальный финал "Бойцовского клуба" - РИА Новости, 07.02.2022

Китайский видеосервис восстановил оригинальный финал "Бойцовского клуба"

Китайский видеосервис Tencent Video восстановил оригинальный финал "Бойцовского клуба" Дэвида Финчера. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:51

2022-02-07T14:51

2022-02-07T14:51

культура

новости культуры

кино и сериалы

дэвид финчер

брэд питт (уильям бредли)

эдвард нортон

хелена бонем картер

чак паланик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101956/94/1019569402_0:0:804:453_1920x0_80_0_0_ad9fece5827dc46bd965ca1240c57bbc.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Китайский видеосервис Tencent Video восстановил оригинальный финал "Бойцовского клуба" Дэвида Финчера. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.В версии Финчера фильм заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). Потом вместе с Марлой (Хелена Бонэм Картер) он наблюдает, как вокруг рушатся небоскребы — так начал реализовываться его анархистский проект "Разгром". В варианте Tencent Video кадров со взрывами не было. Вместо них на экране появлялся текст на черном фоне."Полиция быстро разгадала весь план и арестовала преступников, предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу для лечения. В 2012 году его выписали", — говорилось в подписи. Почему финал был изменен, неясно. Фильм был отредактирован владельцем авторских прав до того, как его одобрило правительство. Но на сайте Vice подчеркивают, что в Китае часто переделывают ленты, чтобы удовлетворить цензоров."Ключевой принцип китайской цензуры фильмов заключается в том, что преступники на экране всегда должны быть наказаны за свои преступления, а социальная гармония восстановлена", — объясняет The Hollywood Reporter. Новость о том, что "Бойцовский клуб" был изменен, распространились по всему миру и вызвала немало споров в китайских социальных сетях. Сейчас Tencent Video восстановил 11 из 12 минут, которые изначально были вырезаны из 137-минутной картины. 60 секунд, которых нет в китайской версии ленты, как пишет The Hollywood Reporter, в основном состоят из сексуальных сцен между героями Питта и Бонэм Картер.Tencent Video пока не прокомментировал решение вернуть оригинальную концовку.

https://ria.ru/20220127/film-1769750119.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, дэвид финчер, брэд питт (уильям бредли), эдвард нортон, хелена бонем картер, чак паланик