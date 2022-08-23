В СФ назвали план Киева по демонтажу Крымского моста фантазиями Зеленского
Сенатор Джабаров назвал план Киева по демонтажу Крымского моста фантазиями Зеленского
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с РИА Новости назвал планы Киева демонтировать Крымский мост в случае возвращения полуострова под свой контроль "фантазиями Зеленского".
Украина демонтирует Крымский мост в случае возвращения региона под свой контроль, говорится в видеоматериале, представленном во вторник в ходе онлайн-саммита "Крымской платформы". Второй международный саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, прошел в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
"Фантазии Фарятьева, простите, Зеленского. Мечтать не вредно", - сказал Джабаров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".