https://ria.ru/20220823/most-1811694674.html

В СФ назвали план Киева по демонтажу Крымского моста фантазиями Зеленского

В СФ назвали план Киева по демонтажу Крымского моста фантазиями Зеленского - РИА Новости, 23.08.2022

В СФ назвали план Киева по демонтажу Крымского моста фантазиями Зеленского

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с РИА Новости назвал планы Киева демонтировать Крымский мост в случае возвращения... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:59

2022-08-23T20:59

2022-08-23T20:59

владимир зеленский

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

республика крым

оон

нато

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с РИА Новости назвал планы Киева демонтировать Крымский мост в случае возвращения полуострова под свой контроль "фантазиями Зеленского".Украина демонтирует Крымский мост в случае возвращения региона под свой контроль, говорится в видеоматериале, представленном во вторник в ходе онлайн-саммита "Крымской платформы". Второй международный саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, прошел в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие."Фантазии Фарятьева, простите, Зеленского. Мечтать не вредно", - сказал Джабаров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220823/gaz-1811694266.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, республика крым, оон, нато