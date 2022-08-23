https://ria.ru/20220823/mid-1811628681.html

Захарова прокомментировала заявления посла Украины в Казахстане о русских

Захарова прокомментировала заявления посла Украины в Казахстане о русских - РИА Новости, 23.08.2022

Захарова прокомментировала заявления посла Украины в Казахстане о русских

Заявления посла Украины в Казахстане лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:01

2022-08-23T17:01

2022-08-23T19:33

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заявления посла Украины в Казахстане лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в соцсетях распространилось видео с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, который заявил о необходимости убивать "как можно больше русских"."Заявления Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной. Невозможно вообразить, как посол – лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, – в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку. Выразительное молчание со стороны Киева по поводу этих призывов весьма показательно, иначе как одобрением это не назовешь", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Захарова отметила, что Москва выражает уверенность, что высказывания посла Украины в Казахстане с призывами "убивать как можно больше русских" не останутся без реакции в Нур-Султане."Уверены, что в Нур-Султане эти заявления украинского посла не останутся без реакции. Знаем, что его уже вызвали в МИД республики. Насколько нам также известно, в интернете появились петиции от граждан Казахстана, которые требуют депортации данного "дипломата", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811471756.html

https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811478996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, казахстан, киев, дарья дугина