Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявления посла Украины в Казахстане о русских - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/mid-1811628681.html
Захарова прокомментировала заявления посла Украины в Казахстане о русских
Захарова прокомментировала заявления посла Украины в Казахстане о русских - РИА Новости, 23.08.2022
Захарова прокомментировала заявления посла Украины в Казахстане о русских
Заявления посла Украины в Казахстане лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:01
2022-08-23T19:33
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
казахстан
киев
дарья дугина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заявления посла Украины в Казахстане лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в соцсетях распространилось видео с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, который заявил о необходимости убивать "как можно больше русских"."Заявления Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной. Невозможно вообразить, как посол – лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, – в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку. Выразительное молчание со стороны Киева по поводу этих призывов весьма показательно, иначе как одобрением это не назовешь", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Захарова отметила, что Москва выражает уверенность, что высказывания посла Украины в Казахстане с призывами "убивать как можно больше русских" не останутся без реакции в Нур-Султане."Уверены, что в Нур-Султане эти заявления украинского посла не останутся без реакции. Знаем, что его уже вызвали в МИД республики. Насколько нам также известно, в интернете появились петиции от граждан Казахстана, которые требуют депортации данного "дипломата", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811471756.html
https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811478996.html
украина
казахстан
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, казахстан, киев, дарья дугина
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Казахстан, Киев, Дарья Дугина
17:01 23.08.2022 (обновлено: 19:33 23.08.2022)
 
Захарова прокомментировала заявления посла Украины в Казахстане о русских

Захарова заявила о террористической сущности Киева после заявления посла Украины о русских

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заявления посла Украины в Казахстане лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в соцсетях распространилось видео с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, который заявил о необходимости убивать "как можно больше русских".
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 09:32
В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата
"Заявления Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной. Невозможно вообразить, как посол – лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, – в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку. Выразительное молчание со стороны Киева по поводу этих призывов весьма показательно, иначе как одобрением это не назовешь", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Захарова отметила, что Москва выражает уверенность, что высказывания посла Украины в Казахстане с призывами "убивать как можно больше русских" не останутся без реакции в Нур-Султане.
"Уверены, что в Нур-Султане эти заявления украинского посла не останутся без реакции. Знаем, что его уже вызвали в МИД республики. Насколько нам также известно, в интернете появились петиции от граждан Казахстана, которые требуют депортации данного "дипломата", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Монумент Байтерек в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 10:15
Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины о русских
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаКазахстанКиевДарья Дугина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала