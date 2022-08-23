17:01 23.08.2022 (обновлено: 19:33 23.08.2022)
Захарова прокомментировала заявления посла Украины в Казахстане о русских
Захарова заявила о террористической сущности Киева после заявления посла Украины о русских
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заявления посла Украины в Казахстане лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в соцсетях распространилось видео с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, который заявил о необходимости убивать "как можно больше русских".
"Заявления Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной. Невозможно вообразить, как посол – лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, – в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку. Выразительное молчание со стороны Киева по поводу этих призывов весьма показательно, иначе как одобрением это не назовешь", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Захарова отметила, что Москва выражает уверенность, что высказывания посла Украины в Казахстане с призывами "убивать как можно больше русских" не останутся без реакции в Нур-Султане.
"Уверены, что в Нур-Султане эти заявления украинского посла не останутся без реакции. Знаем, что его уже вызвали в МИД республики. Насколько нам также известно, в интернете появились петиции от граждан Казахстана, которые требуют депортации данного "дипломата", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.