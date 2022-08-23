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Аксенов назвал участников "Крымской платформы" политическими фриками - РИА Новости, 23.08.2022
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Аксенов назвал участников "Крымской платформы" политическими фриками
Аксенов назвал участников "Крымской платформы" политическими фриками - РИА Новости, 23.08.2022
Аксенов назвал участников "Крымской платформы" политическими фриками
Участники "Крымской платформы" понимают, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а само мероприятие отдаляет ее участников от Крыма, сказал глава... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:25
2022-08-23T21:37
владимир зеленский
россия
украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Участники "Крымской платформы" понимают, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а само мероприятие отдаляет ее участников от Крыма, сказал глава региона Сергей Аксенов."Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение "Крымской платформы" отдаляет ее от Крыма все дальше и дальше… Прогнозируемая была повестка – как максимально навредить России, нам… Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".Второй международный саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, стартовал во вторник в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма.В перерыве между выступлениями спикеров организаторы мероприятия продемонстрировали ролик со своим видением будущего полуострова в случае его возвращения под контроль Киева. Помимо планов о подключении Крыма к европейской энергосети и привлечении западных туристов, в ролике заявляют, что Крымский мост "будет безопасно демонтирован".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220815/territorii-1809700180.html
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владимир зеленский, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)
Владимир Зеленский, Россия, Украина, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
21:25 23.08.2022 (обновлено: 21:37 23.08.2022)
 
Аксенов назвал участников "Крымской платформы" политическими фриками

Глава Крыма Аксенов: участники "Крымской платформы" знают, что Крым им не получить

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Участники "Крымской платформы" понимают, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а само мероприятие отдаляет ее участников от Крыма, сказал глава региона Сергей Аксенов.
"Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение "Крымской платформы" отдаляет ее от Крыма все дальше и дальше… Прогнозируемая была повестка – как максимально навредить России, нам… Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
15 августа, 13:59Специальная военная операция на Украине
Освобожденные территории были в упадке при киевских властях, заявил Аксенов
Второй международный саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, стартовал во вторник в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма.
В перерыве между выступлениями спикеров организаторы мероприятия продемонстрировали ролик со своим видением будущего полуострова в случае его возвращения под контроль Киева. Помимо планов о подключении Крыма к европейской энергосети и привлечении западных туристов, в ролике заявляют, что Крымский мост "будет безопасно демонтирован".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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