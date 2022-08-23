https://ria.ru/20220823/krym-1811697570.html

Аксенов назвал участников "Крымской платформы" политическими фриками

Аксенов назвал участников "Крымской платформы" политическими фриками - РИА Новости, 23.08.2022

Аксенов назвал участников "Крымской платформы" политическими фриками

Участники "Крымской платформы" понимают, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а само мероприятие отдаляет ее участников от Крыма, сказал глава... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:25

2022-08-23T21:25

2022-08-23T21:37

владимир зеленский

россия

украина

республика крым

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601931765_0:130:3055:1848_1920x0_80_0_0_e9f2d00338fd0e15e4e2106ba25980a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Участники "Крымской платформы" понимают, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а само мероприятие отдаляет ее участников от Крыма, сказал глава региона Сергей Аксенов."Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение "Крымской платформы" отдаляет ее от Крыма все дальше и дальше… Прогнозируемая была повестка – как максимально навредить России, нам… Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".Второй международный саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, стартовал во вторник в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма.В перерыве между выступлениями спикеров организаторы мероприятия продемонстрировали ролик со своим видением будущего полуострова в случае его возвращения под контроль Киева. Помимо планов о подключении Крыма к европейской энергосети и привлечении западных туристов, в ролике заявляют, что Крымский мост "будет безопасно демонтирован".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220815/territorii-1809700180.html

https://ria.ru/20220823/ultimatum-1811691938.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)