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В Крыму сравнили саммит "Крымской платформы" с черной дырой - РИА Новости, 23.08.2022
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В Крыму сравнили саммит "Крымской платформы" с черной дырой
В Крыму сравнили саммит "Крымской платформы" с черной дырой - РИА Новости, 23.08.2022
В Крыму сравнили саммит "Крымской платформы" с черной дырой
"Крымская платформа" – это "черная дыра", куда бесполезно уходят время и средства, заявил РИА Новости политический эксперт из Крыма Руслан Бальбек. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:11
2022-08-23T16:16
россия
украина
республика крым
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Крымская платформа" – это "черная дыра", куда бесполезно уходят время и средства, заявил РИА Новости политический эксперт из Крыма Руслан Бальбек.Второй международный саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, проходит во вторник в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие."Жизнь показала, что "Крымская платформа" - это черная дыра, куда уходят время и средства, а практической пользы - никакой. И какое бы решение планетарного масштаба там ни приняли, Россия его проигнорирует. Исходя из трезвого расчета, европейские лидеры решили провести саммит онлайн, чтобы не вынимать себя из удобного кресла в кабинете и рассказать украинским коллегам, как победить Россию и вернуть Крым. Но это в теории, потому что вряд ли можно представить себе какого-нибудь европейского политика, сидящего в окопе под обстрелом российской артиллерии", - сказал Бальбек.По его мнению, сегодня саммит превратился в некий телемарафон, где участники могут высказать кому-то сочувствие, ободрить добрым словом, а затем заняться своими насущными делами. "В конце концов, что для них Украина - так, обычный участник на никчемной конференции", - заключил эксперт.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220820/krym-1810912005.html
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украина
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россия, украина, республика крым, оон
Россия, Украина, Республика Крым, ООН
16:11 23.08.2022 (обновлено: 16:16 23.08.2022)
 
В Крыму сравнили саммит "Крымской платформы" с черной дырой

Политический эксперт из Крыма Бальбек назвал саммит "Крымской платформы" черной дырой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руслан Бальбек . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Крымская платформа" – это "черная дыра", куда бесполезно уходят время и средства, заявил РИА Новости политический эксперт из Крыма Руслан Бальбек.
Второй международный саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, проходит во вторник в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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"Жизнь показала, что "Крымская платформа" - это черная дыра, куда уходят время и средства, а практической пользы - никакой. И какое бы решение планетарного масштаба там ни приняли, Россия его проигнорирует. Исходя из трезвого расчета, европейские лидеры решили провести саммит онлайн, чтобы не вынимать себя из удобного кресла в кабинете и рассказать украинским коллегам, как победить Россию и вернуть Крым. Но это в теории, потому что вряд ли можно представить себе какого-нибудь европейского политика, сидящего в окопе под обстрелом российской артиллерии", - сказал Бальбек.
По его мнению, сегодня саммит превратился в некий телемарафон, где участники могут высказать кому-то сочувствие, ободрить добрым словом, а затем заняться своими насущными делами. "В конце концов, что для них Украина - так, обычный участник на никчемной конференции", - заключил эксперт.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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