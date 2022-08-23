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МИД Китая высмеял западную демократию цитатой Ленина - РИА Новости, 23.08.2022
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МИД Китая высмеял западную демократию цитатой Ленина
МИД Китая высмеял западную демократию цитатой Ленина - РИА Новости, 23.08.2022
МИД Китая высмеял западную демократию цитатой Ленина
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал репост в Twitter высказывания Владимира Ленина о демократии в западных странах. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:27
2022-08-23T22:08
в мире
сша
китай
чжао лицзянь
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал репост в Twitter высказывания Владимира Ленина о демократии в западных странах.Дипломат поделился с подписчиками цитатой из книги "Государство и революция", в которой Ленин охарактеризовал "демократизм капиталистического общества" как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства."Вот что такое демократия на Западе", — отметил он.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html
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в мире, сша, китай, чжао лицзянь, владимир ленин (владимир ульянов)
В мире, США, Китай, Чжао Лицзянь, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
20:27 23.08.2022 (обновлено: 22:08 23.08.2022)
 
МИД Китая высмеял западную демократию цитатой Ленина

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил Западу слова Ленина о демократии

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал репост в Twitter высказывания Владимира Ленина о демократии в западных странах.
Дипломат поделился с подписчиками цитатой из книги "Государство и революция", в которой Ленин охарактеризовал "демократизм капиталистического общества" как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства.
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"Вот что такое демократия на Западе", — отметил он.
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
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В миреСШАКитайЧжао ЛицзяньВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
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