https://ria.ru/20220823/kitay-1811690681.html

МИД Китая высмеял западную демократию цитатой Ленина

МИД Китая высмеял западную демократию цитатой Ленина - РИА Новости, 23.08.2022

МИД Китая высмеял западную демократию цитатой Ленина

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал репост в Twitter высказывания Владимира Ленина о демократии в западных странах. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:27

2022-08-23T20:27

2022-08-23T22:08

в мире

сша

китай

чжао лицзянь

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал репост в Twitter высказывания Владимира Ленина о демократии в западных странах.Дипломат поделился с подписчиками цитатой из книги "Государство и революция", в которой Ленин охарактеризовал "демократизм капиталистического общества" как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства."Вот что такое демократия на Западе", — отметил он.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html

https://ria.ru/20220816/kitay-1809872109.html

сша

китай

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, китай, чжао лицзянь, владимир ленин (владимир ульянов)