https://ria.ru/20220823/kipr-1811550681.html

На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага

На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага - РИА Новости, 23.08.2022

На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага

Полиция Кипра арестовала 55-летнюю украинку, которая угрожала ножом россиянам в Ларнаке, праздновавшим День российского флага, сообщил портал "Филелефтерос". РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:03

2022-08-23T14:03

2022-08-23T15:21

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АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости. Полиция Кипра арестовала 55-летнюю украинку, которая угрожала ножом россиянам в Ларнаке, праздновавшим День российского флага, сообщил портал "Филелефтерос".Инцидент произошел около 9:30 вечера в понедельник, возле церкви Фанеромени, где собралась группа людей, чтобы отметить национальный праздник.Женщина, с признаками опьянения, пришла к месту празднования и размахивала ножом, по словам источников в полиции, "что-то кричала на своем языке".Находившиеся на месте сотрудники полиции задержали украинку."Как ожидается, ей будут предъявлены обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания", - пишет издание.

https://ria.ru/20220820/flag-1810975469.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, кипр, россия, украина