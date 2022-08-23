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На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага - РИА Новости, 23.08.2022
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На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага
На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага - РИА Новости, 23.08.2022
На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага
Полиция Кипра арестовала 55-летнюю украинку, которая угрожала ножом россиянам в Ларнаке, праздновавшим День российского флага, сообщил портал "Филелефтерос". РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:03
2022-08-23T15:21
в мире
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украина
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АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости. Полиция Кипра арестовала 55-летнюю украинку, которая угрожала ножом россиянам в Ларнаке, праздновавшим День российского флага, сообщил портал "Филелефтерос".Инцидент произошел около 9:30 вечера в понедельник, возле церкви Фанеромени, где собралась группа людей, чтобы отметить национальный праздник.Женщина, с признаками опьянения, пришла к месту празднования и размахивала ножом, по словам источников в полиции, "что-то кричала на своем языке".Находившиеся на месте сотрудники полиции задержали украинку."Как ожидается, ей будут предъявлены обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания", - пишет издание.
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в мире, кипр, россия, украина
В мире, Кипр, Россия, Украина
14:03 23.08.2022 (обновлено: 15:21 23.08.2022)
 
На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага

Полиция Кипра арестовала в Ларнаке украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Кипрская полиция. Архивное фото
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АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости. Полиция Кипра арестовала 55-летнюю украинку, которая угрожала ножом россиянам в Ларнаке, праздновавшим День российского флага, сообщил портал "Филелефтерос".
Инцидент произошел около 9:30 вечера в понедельник, возле церкви Фанеромени, где собралась группа людей, чтобы отметить национальный праздник.
Акция ко Дню Государственного флага России, Кипр - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 15:12
На Кипре прошла праздничная акция ко Дню Государственного флага России
Женщина, с признаками опьянения, пришла к месту празднования и размахивала ножом, по словам источников в полиции, "что-то кричала на своем языке".
Находившиеся на месте сотрудники полиции задержали украинку.
"Как ожидается, ей будут предъявлены обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания", - пишет издание.
"Россия объединяет": как отметили День государственного флага
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

Участники флешмоба, посвященного празднованию Дня Государственного флага России, на Поклонной горе в Москве
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

Школьники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

Спасатели МЧС ДНР поднимают флаг РФ над центром Донецка
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

Участники клуба зимнего плавания Енисейские моржи во время заплыва в холодной воде в честь Дня государственного флага РФ в Красноярске
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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