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"Россия объединяет": как отметили День государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022
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"Россия объединяет": как отметили День государственного флага
"Россия объединяет": как отметили День государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022
"Россия объединяет": как отметили День государственного флага
В России День государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами. Праздничные мероприятия — в фотоленте... РИА Новости, 22.08.2022
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фото
россия
день государственного флага россии
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В России День государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами. Праздничные мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, россия, день государственного флага россии
Фото, Россия, День Государственного флага России
13:39 22.08.2022 (обновлено: 14:11 22.08.2022)
 

"Россия объединяет": как отметили День государственного флага

Читать ria.ru в
В России День государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами. Праздничные мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

Участники флешмоба, посвященного празднованию Дня Государственного флага России, на Поклонной горе в Москве
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

Школьники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

Спасатели МЧС ДНР поднимают флаг РФ над центром Донецка
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

Участники клуба зимнего плавания Енисейские моржи во время заплыва в холодной воде в честь Дня государственного флага РФ в Красноярске
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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ФотоРоссияДень Государственного флага России
 
 
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