"Россия объединяет": как отметили День государственного флага
На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".
На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".
На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.
На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.
Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.
Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.
Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.
Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.
Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.
Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.
В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.
В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.
Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.
Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.
Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.
Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.
Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.
Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.