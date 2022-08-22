https://ria.ru/20220822/flag-1811271239.html

"Россия объединяет": как отметили День государственного флага

"Россия объединяет": как отметили День государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022

"Россия объединяет": как отметили День государственного флага

В России День государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами. Праздничные мероприятия — в фотоленте... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:39

2022-08-22T13:39

2022-08-22T14:11

фото

россия

день государственного флага россии

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В России День государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами. Праздничные мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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