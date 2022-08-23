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Сын Картунковой сыграл свадьбу - РИА Новости, 23.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220823/kartunkova-1811491743.html
Сын Картунковой сыграл свадьбу
Сын Картунковой сыграл свадьбу - РИА Новости, 23.08.2022
Сын Картунковой сыграл свадьбу
Сын Ольги Картунковой Александр сыграл свадьбу. Радостной новостью поделилась звездная свекровь в своих социальных сетях. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:58
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шоубиз
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сын Ольги Картунковой Александр сыграл свадьбу. Радостной новостью поделилась звездная свекровь в своих социальных сетях. Александр родился в 1998 году, также у юмористки в 1999-м появилась дочь Виктория. Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что стал дедушкой. Внука ему подарил сын Кирилл.
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Шоубиз, Дети
10:58 23.08.2022 (обновлено: 10:59 23.08.2022)
 
Сын Картунковой сыграл свадьбу

Сын Ольги Картунковой Александр женился

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ольга Картункова
Актриса Ольга Картункова - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сын Ольги Картунковой Александр сыграл свадьбу. Радостной новостью поделилась звездная свекровь в своих социальных сетях.
"Вот и настал тот день, когда мой сын стал мужем, зятем! Настал тот день, когда в семье появилась жена моего сына, сноха, доча! ... Хочу внуков (но я не тороплю, просто сказала)!, – написала Кортункова.
Александр родился в 1998 году, также у юмористки в 1999-м появилась дочь Виктория.
Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что стал дедушкой. Внука ему подарил сын Кирилл.
Фотография из телеграм-канала Розы Сябитовой - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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