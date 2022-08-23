https://ria.ru/20220823/kartunkova-1811491743.html
Сын Картунковой сыграл свадьбу
Сын Картунковой сыграл свадьбу - РИА Новости, 23.08.2022
Сын Картунковой сыграл свадьбу
Сын Ольги Картунковой Александр сыграл свадьбу. Радостной новостью поделилась звездная свекровь в своих социальных сетях. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:58
2022-08-23T10:58
2022-08-23T10:59
шоубиз
дети
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сын Ольги Картунковой Александр сыграл свадьбу. Радостной новостью поделилась звездная свекровь в своих социальных сетях. Александр родился в 1998 году, также у юмористки в 1999-м появилась дочь Виктория. Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что стал дедушкой. Внука ему подарил сын Кирилл.
https://ria.ru/20220713/syabitova-1802154409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети
10:58 23.08.2022 (обновлено: 10:59 23.08.2022)
Сын Картунковой сыграл свадьбу
Сын Ольги Картунковой Александр женился