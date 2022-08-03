Дмитрий Нагиев стал дедушкой
У сына Дмитрия Нагиева родился ребенок
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма "Кухня. Последняя битва"
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дмитрий Нагиев стал дедушкой. Об этом он упомянул в интервью "Каравану историй", рассказывая про сына. Шоумен отметил, что Кирилл не очень хочет работать с ним в кадре.
"Вот сейчас в фильме "Охотник" он отказался играть моего сына, не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. Возможно, это правильно. Я-то как папа был бы рад – лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа…", – заявил Дмитрий.
Никаких подробностей о ребенке пока неизвестно. В социальных сетях Кирилл не делится информацией о личной жизни, но в СМИ сообщали, что долгое время он встречается с Юлией Мельниковой.
Ранее Нагиев рассказал о своем администраторе, без которой на съемках "невыносимо".
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