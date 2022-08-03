https://ria.ru/20220803/nagiev-1806906392.html

Дмитрий Нагиев стал дедушкой

Дмитрий Нагиев стал дедушкой - РИА Новости, 03.08.2022

Дмитрий Нагиев стал дедушкой

Дмитрий Нагиев стал дедушкой. Об этом он упомянул в интервью "Каравану историй", рассказывая про сына. Шоумен отметил, что Кирилл не очень хочет работать с ним... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:17

2022-08-03T13:17

2022-08-03T13:17

шоубиз

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дмитрий нагиев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дмитрий Нагиев стал дедушкой. Об этом он упомянул в интервью "Каравану историй", рассказывая про сына. Шоумен отметил, что Кирилл не очень хочет работать с ним в кадре.Никаких подробностей о ребенке пока неизвестно. В социальных сетях Кирилл не делится информацией о личной жизни, но в СМИ сообщали, что долгое время он встречается с Юлией Мельниковой.Ранее Нагиев рассказал о своем администраторе, без которой на съемках "невыносимо".

https://ria.ru/20220802/loboda-1806598443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дмитрий нагиев, шоу-бизнес