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Дмитрий Нагиев стал дедушкой - РИА Новости, 03.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220803/nagiev-1806906392.html
Дмитрий Нагиев стал дедушкой
Дмитрий Нагиев стал дедушкой - РИА Новости, 03.08.2022
Дмитрий Нагиев стал дедушкой
Дмитрий Нагиев стал дедушкой. Об этом он упомянул в интервью "Каравану историй", рассказывая про сына. Шоумен отметил, что Кирилл не очень хочет работать с ним... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:17
2022-08-03T13:17
шоубиз
знаменитости
дмитрий нагиев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дмитрий Нагиев стал дедушкой. Об этом он упомянул в интервью "Каравану историй", рассказывая про сына. Шоумен отметил, что Кирилл не очень хочет работать с ним в кадре.Никаких подробностей о ребенке пока неизвестно. В социальных сетях Кирилл не делится информацией о личной жизни, но в СМИ сообщали, что долгое время он встречается с Юлией Мельниковой.Ранее Нагиев рассказал о своем администраторе, без которой на съемках "невыносимо".
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знаменитости, дмитрий нагиев, шоу-бизнес
13:17 03.08.2022
 
Дмитрий Нагиев стал дедушкой

У сына Дмитрия Нагиева родился ребенок

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма "Кухня. Последняя битва"
Актер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма Кухня. Последняя битва - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дмитрий Нагиев стал дедушкой. Об этом он упомянул в интервью "Каравану историй", рассказывая про сына. Шоумен отметил, что Кирилл не очень хочет работать с ним в кадре.

"Вот сейчас в фильме "Охотник" он отказался играть моего сына, не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. Возможно, это правильно. Я-то как папа был бы рад – лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа…", – заявил Дмитрий.

Никаких подробностей о ребенке пока неизвестно. В социальных сетях Кирилл не делится информацией о личной жизни, но в СМИ сообщали, что долгое время он встречается с Юлией Мельниковой.
Ранее Нагиев рассказал о своем администраторе, без которой на съемках "невыносимо".
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