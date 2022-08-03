https://ria.ru/20220803/nagiev-1806864078.html

"Без нее – невыносимо": Нагиев об отношениях с ассистенткой

"Без нее – невыносимо": Нагиев об отношениях с ассистенткой - РИА Новости, 03.08.2022

"Без нее – невыносимо": Нагиев об отношениях с ассистенткой

Дмитрий Нагиев рассказал о своем администраторе Александре, которая, в частности, следит за его питанием на съемках и обеспечивает полезным перекусом в виде... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:23

2022-08-03T11:23

2022-08-03T11:23

шоубиз

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дмитрий нагиев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дмитрий Нагиев рассказал о своем администраторе Александре, которая, в частности, следит за его питанием на съемках и обеспечивает полезным перекусом в виде орехов. Актер признался, что без помощницы ему было бы невыносимо.В интервью "Каравану историй" он добавил, что администратор симпатичная, но он больше ценит ее за профессиональные качества.Ранее стало известно, что Нагиев примет участие в четвертой части франшизы "О чем говорят мужчины".

https://ria.ru/20220803/kirkorov-1806850626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дмитрий нагиев, шоу-бизнес