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"Без нее – невыносимо": Нагиев об отношениях с ассистенткой - РИА Новости, 03.08.2022
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Шоубиз
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"Без нее – невыносимо": Нагиев об отношениях с ассистенткой
"Без нее – невыносимо": Нагиев об отношениях с ассистенткой - РИА Новости, 03.08.2022
"Без нее – невыносимо": Нагиев об отношениях с ассистенткой
Дмитрий Нагиев рассказал о своем администраторе Александре, которая, в частности, следит за его питанием на съемках и обеспечивает полезным перекусом в виде... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:23
2022-08-03T11:23
шоубиз
знаменитости
дмитрий нагиев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дмитрий Нагиев рассказал о своем администраторе Александре, которая, в частности, следит за его питанием на съемках и обеспечивает полезным перекусом в виде орехов. Актер признался, что без помощницы ему было бы невыносимо.В интервью "Каравану историй" он добавил, что администратор симпатичная, но он больше ценит ее за профессиональные качества.Ранее стало известно, что Нагиев примет участие в четвертой части франшизы "О чем говорят мужчины".
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знаменитости, дмитрий нагиев, шоу-бизнес
11:23 03.08.2022
 
"Без нее – невыносимо": Нагиев об отношениях с ассистенткой

Дмитрий Нагиев похвалил своего администратора Александру за профессионализм

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дмитрий Нагиев рассказал о своем администраторе Александре, которая, в частности, следит за его питанием на съемках и обеспечивает полезным перекусом в виде орехов. Актер признался, что без помощницы ему было бы невыносимо.

"Фундук, орешки грецкие просто стоят в пакетике, мне их высыпает Саша, мой администратор, без которой, конечно же, было бы очень тяжело, а на последних проектах – просто невыносимо. Она просто как Санчо Панса", – признался Нагиев.

В интервью "Каравану историй" он добавил, что администратор симпатичная, но он больше ценит ее за профессиональные качества.

"Вы знаете, когда работаешь, замечаешь только присутствие или отсутствие деловых качеств. Но по тому, как на нее посматривают на площадке, я понимаю, что действительно со мной в вагоне живет приятной внешности девушка. Но главное, что она выросла в большого профессионала. Поначалу, конечно, пузыри пускала", – заключил Дмитрий.

Ранее стало известно, что Нагиев примет участие в четвертой части франшизы "О чем говорят мужчины".
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