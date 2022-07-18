https://ria.ru/20220718/muzhchiny-1803253849.html

Стартовали съемки "О чем говорят мужчины – 4" с Харламовым и Нагиевым

Стартовали съемки "О чем говорят мужчины – 4" с Харламовым и Нагиевым - РИА Новости, 18.07.2022

Стартовали съемки "О чем говорят мужчины – 4" с Харламовым и Нагиевым

Съемки четвертой части франшизы "О чем говорят мужчины" стартовали в понедельник, выход фильма в прокат ожидается в 2023 году, к актерскому составу... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:19

2022-07-18T16:19

2022-07-18T16:19

культура

культура

новости культуры

дмитрий нагиев

гарик харламов (игорь)

максим виторган

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Съемки четвертой части франшизы "О чем говорят мужчины" стартовали в понедельник, выход фильма в прокат ожидается в 2023 году, к актерскому составу присоединятся Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов, Максим Виторган, сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Уточняется, что к актерскому составу присоединятся, в частности, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган. Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин вернутся к своим ролям.По словам Бараца, персонажи повзрослели и "находятся совсем в другой жизненной точке". "Появились другие темы для разговора, другие мысли и проблемы, и нам показалось, что зрителю будет интересно узнать, как сейчас живут наши герои. Москва в этой истории станет одним из действующих лиц: город сам подкидывает нам темы для разговора, а его жители – современные и давно ушедшие – вступают с нами в диалог и даже спор", – рассказал он.Как рассказали в пресс-службе, в этот раз мужчины соберутся, чтобы выпить шампанского в субботу: Леша попытается понять, существует ли женская дружба, Камиль порассуждает о том, можно ли уволить лучшего друга, Слава вспомнит первую любовь, а Саша погрузится в мысли о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас.Съемки будут проходить в локациях Садового кольца. Фильм выйдет в прокат в первой половине 2023 года.

https://ria.ru/20220714/kino-1802431161.html

москва

садовое кольцо (москва)

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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