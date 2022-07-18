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Стартовали съемки "О чем говорят мужчины – 4" с Харламовым и Нагиевым
Стартовали съемки "О чем говорят мужчины – 4" с Харламовым и Нагиевым - РИА Новости, 18.07.2022
Стартовали съемки "О чем говорят мужчины – 4" с Харламовым и Нагиевым
Съемки четвертой части франшизы "О чем говорят мужчины" стартовали в понедельник, выход фильма в прокат ожидается в 2023 году, к актерскому составу... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:19
2022-07-18T16:19
2022-07-18T16:19
культура
культура
новости культуры
дмитрий нагиев
гарик харламов (игорь)
максим виторган
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Съемки четвертой части франшизы "О чем говорят мужчины" стартовали в понедельник, выход фильма в прокат ожидается в 2023 году, к актерскому составу присоединятся Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов, Максим Виторган, сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Уточняется, что к актерскому составу присоединятся, в частности, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган. Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин вернутся к своим ролям.По словам Бараца, персонажи повзрослели и "находятся совсем в другой жизненной точке". "Появились другие темы для разговора, другие мысли и проблемы, и нам показалось, что зрителю будет интересно узнать, как сейчас живут наши герои. Москва в этой истории станет одним из действующих лиц: город сам подкидывает нам темы для разговора, а его жители – современные и давно ушедшие – вступают с нами в диалог и даже спор", – рассказал он.Как рассказали в пресс-службе, в этот раз мужчины соберутся, чтобы выпить шампанского в субботу: Леша попытается понять, существует ли женская дружба, Камиль порассуждает о том, можно ли уволить лучшего друга, Слава вспомнит первую любовь, а Саша погрузится в мысли о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас.Съемки будут проходить в локациях Садового кольца. Фильм выйдет в прокат в первой половине 2023 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, новости культуры, дмитрий нагиев, гарик харламов (игорь), максим виторган, москва, садовое кольцо (москва), квартет и, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , yellow black & white
Стартовали съемки "О чем говорят мужчины – 4" с Харламовым и Нагиевым
Стартовали съемки четвертой части "О чем говорят мужчины" с Харламовым и Нагиевым
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Съемки четвертой части франшизы "О чем говорят мужчины" стартовали в понедельник, выход фильма в прокат ожидается в 2023 году, к актерскому составу присоединятся Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов, Максим Виторган, сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
"Квартет И" совместно со студией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром Start приступили к съемкам четвертой части культовой франшизы "О чем говорят мужчины". Четверо лучших друзей снова соберутся вместе, чтобы откровенно поговорить о важном", – говорится в сообщении.
Уточняется, что к актерскому составу присоединятся, в частности, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган. Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин вернутся к своим ролям.
По словам Бараца, персонажи повзрослели и "находятся совсем в другой жизненной точке". "Появились другие темы для разговора, другие мысли и проблемы, и нам показалось, что зрителю будет интересно узнать, как сейчас живут наши герои. Москва в этой истории станет одним из действующих лиц: город сам подкидывает нам темы для разговора, а его жители – современные и давно ушедшие – вступают с нами в диалог и даже спор", – рассказал он.
Как рассказали в пресс-службе, в этот раз мужчины соберутся, чтобы выпить шампанского в субботу: Леша попытается понять, существует ли женская дружба, Камиль порассуждает о том, можно ли уволить лучшего друга, Слава вспомнит первую любовь, а Саша погрузится в мысли о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас.
Съемки будут проходить в локациях Садового кольца. Фильм выйдет в прокат в первой половине 2023 года.