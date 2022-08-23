https://ria.ru/20220823/ipoteka-1811553489.html

Ивановские власти запустили ипотечную программу для молодых педагогов

Ивановские власти запустили ипотечную программу для молодых педагогов - РИА Новости, 23.08.2022

Ивановские власти запустили ипотечную программу для молодых педагогов

Молодые педагоги Ивановской области при оформлении ипотечного кредита смогут получить единовременную помощь для оплаты части первоначального взноса, сообщил РИА РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:11

2022-08-23T14:11

2022-08-23T14:11

ивановская область

станислав воскресенский

ивановская область

общество

жилье

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ИВАНОВО, 23 авг – РИА Новости. Молодые педагоги Ивановской области при оформлении ипотечного кредита смогут получить единовременную помощь для оплаты части первоначального взноса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Об этом сегодня заявил губернатор Станислав Воскресенский в ходе традиционной августовской педагогической конференции. С инициативой о новой мере социальной поддержки учителей к нему обратился Совет молодых педагогов Ивановской области"Я с ними несколько раз встречался, и мы вместе придумали такую отдельную, специальную, региональную меру поддержки – единовременную выплату из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Порядок ее предоставления разработан самими молодыми педагогами", – привели в пресс-службе слова Воскресенского.Собеседник агентства добавил, что накануне глава региона подписал соответствующее постановление. Планируется, что ежегодно этой выплатой смогут воспользоваться до 100 учителей.Размер единовременной выплаты составит 300 тысяч рублей вне зависимости от стоимости приобретаемого жилья. Получить ее смогут граждане России в возрасте до 35 лет, проживающие на территории Ивановской области, работающие в образовательной организации в должности учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов и имеющие стаж педагогической работы не менее пяти лет. Важное условие для предоставления социальной поддержки – дальнейшая работа в должности учителя в течение трех лет со дня получения выплаты.

https://ria.ru/20220801/yasli-1806412603.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, ивановская область, общество, жилье