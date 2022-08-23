https://ria.ru/20220823/himars-1811559884.html

В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации

В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации - РИА Новости, 23.08.2022

В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что предоставление Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:35

2022-08-23T14:35

2022-08-23T22:15

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что предоставление Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью 200 миллионов долларов якобы изменит ход специальной операции на Украине."Одна система HIMARS — 4 миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов + боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", — написал Подоляк в Twitter.В минувшую пятницу Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие виды вооружения.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220816/shoygu-1809912982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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