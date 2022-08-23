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В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/himars-1811559884.html
В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации
В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации - РИА Новости, 23.08.2022
В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что предоставление Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:35
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что предоставление Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью 200 миллионов долларов якобы изменит ход специальной операции на Украине."Одна система HIMARS — 4 миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов + боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", — написал Подоляк в Twitter.В минувшую пятницу Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие виды вооружения.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, нато, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, РСЗО HIMARS
14:35 23.08.2022 (обновлено: 22:15 23.08.2022)
 
В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что предоставление Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью 200 миллионов долларов якобы изменит ход специальной операции на Украине.
"Одна система HIMARS — 4 миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов + боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", — написал Подоляк в Twitter.
Министр обороны РФ Сергею Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 10:22
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
В минувшую пятницу Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие виды вооружения.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
М777, Javelin, Bayraktar: иностранное оружие, захваченное на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

Оружие и военная техника, захваченные в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
1 из 13

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе в ходе спецоперации, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
2 из 13

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

Беспилотники, сбитые в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
3 из 13

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

Реактивные снаряды РСЗО Град, применяемые ВСУ для обстрела Донецка, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
4 из 13

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 Лепесток, примененными ВСУ в Донецке, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
5 из 13

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
6 из 13

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
7 из 13

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
8 из 13

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

Обломки ракеты комплекса Точка-У на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
9 из 13

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

Британский бронетранспортер AT105 Saxon, захваченный в городе Счастье в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
10 из 13

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

Экспозиция, воссоздающая класс украинской школы полка Азов (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской) и зал бара Каратэль, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
11 из 13

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
12 из 13

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

Фрагмент экспозиции, посвященной украинским нацбатальонам, с флагом Правого сектора (экстремистская организация, деятельность запрещена в России) на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
13 из 13

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 13

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 13

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 13

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОРСЗО HIMARS
 
 
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