https://ria.ru/20220823/estoniya-1811476969.html

Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность Эстонии

Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность Эстонии - РИА Новости, 23.08.2022

Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность Эстонии

Нарвский танк Т-34 и другие советские военные памятники перейдут в собственность государства, ранее они были собственностью города Нарвы, сообщила во вторник... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:01

2022-08-23T10:01

2022-08-23T10:25

в мире

нарва

таллин

великая отечественная война (1941-1945)

т-34

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Нарвский танк Т-34 и другие советские военные памятники перейдут в собственность государства, ранее они были собственностью города Нарвы, сообщила во вторник пресс-служба правительства Эстонии.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также были перенесены еще шесть советских военных монументов."Правительство дало согласие департаменту полиции и пограничной охраны на передачу нарвского танка и частей других военных памятников в государственную собственность и назначило министерство обороны распорядителем имущества, части перемещенных памятников будут храниться в Эстонском военном музее", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее указанные элементы имели статус "взятые на хранение полицией".Правительство отмечает, что кроме танка Т-34, уже хранящегося в Эстонском военном музее, в его экспозицию как государственная собственность будут включены красная звезда, снятая с обелиска Красной армии в Нарвском замковом парке, и две мемориальные доски, металлическое панно, снятое с монумента "Три штыка", красная звезда и памятная табличка, снятые с братской могилы погибших во Второй мировой войне на территории между рекой Нарва и бастионом Виктория, а также якорь и памятный камень, снятые с памятника советскому десанту в Мерикюла.

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

https://ria.ru/20220816/tank-1810085804.html

нарва

таллин

эстония

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нарва, таллин, великая отечественная война (1941-1945), т-34, эстония