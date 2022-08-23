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Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность Эстонии - РИА Новости, 23.08.2022
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Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность Эстонии
Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность Эстонии - РИА Новости, 23.08.2022
Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность Эстонии
Нарвский танк Т-34 и другие советские военные памятники перейдут в собственность государства, ранее они были собственностью города Нарвы, сообщила во вторник... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:01
2022-08-23T10:25
в мире
нарва
таллин
великая отечественная война (1941-1945)
т-34
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Нарвский танк Т-34 и другие советские военные памятники перейдут в собственность государства, ранее они были собственностью города Нарвы, сообщила во вторник пресс-служба правительства Эстонии.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также были перенесены еще шесть советских военных монументов."Правительство дало согласие департаменту полиции и пограничной охраны на передачу нарвского танка и частей других военных памятников в государственную собственность и назначило министерство обороны распорядителем имущества, части перемещенных памятников будут храниться в Эстонском военном музее", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее указанные элементы имели статус "взятые на хранение полицией".Правительство отмечает, что кроме танка Т-34, уже хранящегося в Эстонском военном музее, в его экспозицию как государственная собственность будут включены красная звезда, снятая с обелиска Красной армии в Нарвском замковом парке, и две мемориальные доски, металлическое панно, снятое с монумента "Три штыка", красная звезда и памятная табличка, снятые с братской могилы погибших во Второй мировой войне на территории между рекой Нарва и бастионом Виктория, а также якорь и памятный камень, снятые с памятника советскому десанту в Мерикюла.
https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html
https://ria.ru/20220816/tank-1810085804.html
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в мире, нарва, таллин, великая отечественная война (1941-1945), т-34, эстония
В мире, Нарва, Таллин, Великая Отечественная война (1941-1945), Т-34, Эстония
10:01 23.08.2022 (обновлено: 10:25 23.08.2022)
 
Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность Эстонии

Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность эстонского государства

© AP Photo / Sergei GritsДемонтаж танка Т-34 в Нарве
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Демонтаж танка Т-34 в Нарве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Нарвский танк Т-34 и другие советские военные памятники перейдут в собственность государства, ранее они были собственностью города Нарвы, сообщила во вторник пресс-служба правительства Эстонии.
В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также были перенесены еще шесть советских военных монументов.
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:00
На уничтожении наших памятников Запад не остановится
"Правительство дало согласие департаменту полиции и пограничной охраны на передачу нарвского танка и частей других военных памятников в государственную собственность и назначило министерство обороны распорядителем имущества, части перемещенных памятников будут храниться в Эстонском военном музее", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее указанные элементы имели статус "взятые на хранение полицией".
Правительство отмечает, что кроме танка Т-34, уже хранящегося в Эстонском военном музее, в его экспозицию как государственная собственность будут включены красная звезда, снятая с обелиска Красной армии в Нарвском замковом парке, и две мемориальные доски, металлическое панно, снятое с монумента "Три штыка", красная звезда и памятная табличка, снятые с братской могилы погибших во Второй мировой войне на территории между рекой Нарва и бастионом Виктория, а также якорь и памятный камень, снятые с памятника советскому десанту в Мерикюла.
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 19:08
Президент Эстонии назвал музей лучшим местом для советского танка
 
В миреНарваТаллинВеликая Отечественная война (1941-1945)Т-34Эстония
 
 
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