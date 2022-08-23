10:01 23.08.2022 (обновлено: 10:25 23.08.2022)
Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность Эстонии
Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность эстонского государства
© AP Photo / Sergei GritsДемонтаж танка Т-34 в Нарве
© AP Photo / Sergei Grits
Демонтаж танка Т-34 в Нарве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Нарвский танк Т-34 и другие советские военные памятники перейдут в собственность государства, ранее они были собственностью города Нарвы, сообщила во вторник пресс-служба правительства Эстонии.
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"Правительство дало согласие департаменту полиции и пограничной охраны на передачу нарвского танка и частей других военных памятников в государственную собственность и назначило министерство обороны распорядителем имущества, части перемещенных памятников будут храниться в Эстонском военном музее", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее указанные элементы имели статус "взятые на хранение полицией".
Правительство отмечает, что кроме танка Т-34, уже хранящегося в Эстонском военном музее, в его экспозицию как государственная собственность будут включены красная звезда, снятая с обелиска Красной армии в Нарвском замковом парке, и две мемориальные доски, металлическое панно, снятое с монумента "Три штыка", красная звезда и памятная табличка, снятые с братской могилы погибших во Второй мировой войне на территории между рекой Нарва и бастионом Виктория, а также якорь и памятный камень, снятые с памятника советскому десанту в Мерикюла.
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