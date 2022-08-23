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Бор из трехсот кузбасских кедров посадят на острове-граде Свияжске - РИА Новости, 23.08.2022
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Бор из трехсот кузбасских кедров посадят на острове-граде Свияжске
Бор из трехсот кузбасских кедров посадят на острове-граде Свияжске - РИА Новости, 23.08.2022
Бор из трехсот кузбасских кедров посадят на острове-граде Свияжске
Кузбасский бор из 300 кедров посадят на острове-граде Свияжске в Татарстане в парке Богородице-Успенского мужского монастыря в рамках договора о сотрудничестве... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:08
2022-08-23T13:08
общество
кемеровская область
республика татарстан (татарстан)
сергей цивилев
рустам минниханов
свияжск
юнеско
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КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Кузбасский бор из 300 кедров посадят на острове-граде Свияжске в Татарстане в парке Богородице-Успенского мужского монастыря в рамках договора о сотрудничестве между регионами, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области."Триста кузбасских кедров высадят на острове-граде Свияжске в Татарстане. Машина с саженцами сегодня прибыла на остров-град. Кедры высадят в парке Богородице-Успенского мужского монастыря, построенного в 1556 году и признанного объектом ЮНЕСКО. Кузбасский бор в историческом месте создадут в рамках договора о сотрудничестве, который подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Татарстана Рустам Минниханов", – говорится в сообщении.Уточняется, что кедрам по 10 лет, каждый высотой чуть более метра. Отмечается, что их вырастили в школьном отделении Анжерского лесного питомника.Со ссылкой на наместника монастыря отца Симеона сообщается, что кроны кедров со временем создадут на территории естественную защиту от палящего зноя. За четверть века удалось восстановить корпуса храма, а территория пока остается неблагоустроенной и представляет собой пустырь площадью больше гектара. Кузбасские кедры станут первыми деревьями, высаженными здесь. Подчеркивается, что закладку бора приурочили к главному празднику обители — дню Успения Пресвятой Богородицы (28 августа)."После торжественного богослужения, на которое приглашены все, кто причастен к возрождению монастыря, высадят кедры. Участие примет и президент Татарстана Рустам Минниханов", – отмечается в сообщении.Комплекс Богородице-Успенского мужского монастыря построен в 1556-1561 годах, но облик архитектурного памятника в стиле псковско-новгородских храмов мало изменился. Особенно ценна фресковая роспись собора. В 30-х годах прошлого века на территорию Свияжска ссылали репрессированных, а часть древних построек была разрушена. С 2010 года началось восстановление исторического облика градостроительного и ландшафтного памятника."Кузбасс с Татарстаном связывает давняя дружба и тесные социально-экономические партнерские связи. Символично, что теперь на территории острова-града Свияжска с многовековой историей будут расти наши сибирские кедры. Они не только украсят территорию монастыря, но и через века будут добрым знаком мощной и нерушимой дружбы между нашими субъектами", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
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кемеровская область
республика татарстан (татарстан)
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общество, кемеровская область, республика татарстан (татарстан), сергей цивилев, рустам минниханов, свияжск, юнеско
Общество, Кемеровская область, Республика Татарстан (Татарстан), Сергей Цивилев, Рустам Минниханов, Свияжск, ЮНЕСКО
13:08 23.08.2022
 
Бор из трехсот кузбасских кедров посадят на острове-граде Свияжске

На острове-граде Свияжске в Татарстане посадят триста кузбасских кедров

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкШишки кедра
Шишки кедра - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Шишки кедра. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Кузбасский бор из 300 кедров посадят на острове-граде Свияжске в Татарстане в парке Богородице-Успенского мужского монастыря в рамках договора о сотрудничестве между регионами, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Триста кузбасских кедров высадят на острове-граде Свияжске в Татарстане. Машина с саженцами сегодня прибыла на остров-град. Кедры высадят в парке Богородице-Успенского мужского монастыря, построенного в 1556 году и признанного объектом ЮНЕСКО. Кузбасский бор в историческом месте создадут в рамках договора о сотрудничестве, который подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Татарстана Рустам Минниханов", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что кедрам по 10 лет, каждый высотой чуть более метра. Отмечается, что их вырастили в школьном отделении Анжерского лесного питомника.
Со ссылкой на наместника монастыря отца Симеона сообщается, что кроны кедров со временем создадут на территории естественную защиту от палящего зноя. За четверть века удалось восстановить корпуса храма, а территория пока остается неблагоустроенной и представляет собой пустырь площадью больше гектара. Кузбасские кедры станут первыми деревьями, высаженными здесь. Подчеркивается, что закладку бора приурочили к главному празднику обители — дню Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).
"После торжественного богослужения, на которое приглашены все, кто причастен к возрождению монастыря, высадят кедры. Участие примет и президент Татарстана Рустам Минниханов", – отмечается в сообщении.
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Комплекс Богородице-Успенского мужского монастыря построен в 1556-1561 годах, но облик архитектурного памятника в стиле псковско-новгородских храмов мало изменился. Особенно ценна фресковая роспись собора. В 30-х годах прошлого века на территорию Свияжска ссылали репрессированных, а часть древних построек была разрушена. С 2010 года началось восстановление исторического облика градостроительного и ландшафтного памятника.
"Кузбасс с Татарстаном связывает давняя дружба и тесные социально-экономические партнерские связи. Символично, что теперь на территории острова-града Свияжска с многовековой историей будут расти наши сибирские кедры. Они не только украсят территорию монастыря, но и через века будут добрым знаком мощной и нерушимой дружбы между нашими субъектами", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Романтика эковолонтерства. Три истории про медведей, мусор и редкие кедры - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 15:00Истории.doc
Романтика эковолонтерства. Три истории про медведей, мусор и редкие кедрыПосильный вклад в защиту окружающей среды может внести каждый, но некоторые посвящают этому все свое свободное время, становятся экологами-добровольцами и меняют мир к лучшему. Как вырастить на огороде саженцы краснокнижного кедра, отучить небольшой город от использования пластиковых пакетов и очистить целую область от мусора.
 
ОбществоКемеровская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Сергей ЦивилевРустам МиннихановСвияжскЮНЕСКО
 
 
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