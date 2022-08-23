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В Санкт-Петербурге грабители пробили дыру в стене банка "Открытие"
В Санкт-Петербурге грабители пробили дыру в стене банка "Открытие" - РИА Новости, 23.08.2022
В Санкт-Петербурге грабители пробили дыру в стене банка "Открытие"
Неизвестные пробили дыру в стене офиса банка "Открытие" в Санкт-Петербурге, однако им не удалось похитить деньги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь банка... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:57
2022-08-23T15:57
2022-08-23T15:59
происшествия
санкт-петербург
криминал
открытие (банк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Неизвестные пробили дыру в стене офиса банка "Открытие" в Санкт-Петербурге, однако им не удалось похитить деньги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь банка "Открытие" по СЗФО Иван Макаров.Макаров отметил, что пока в банке ведутся следственные действия. "Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время офис вновь начнет работать в штатном режиме", - добавил он.Как сообщили ряд СМИ и Telegram-каналов, неизвестные решили проникнуть в банк в Петербурге и ломами пробили дыру в цоколе, но оказались в серверной, забрали с собой видеорегистратор и забыли синие трусы.
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происшествия, санкт-петербург, криминал, открытие (банк)
Происшествия, Санкт-Петербург, Криминал, Открытие (банк)
15:57 23.08.2022 (обновлено: 15:59 23.08.2022)
В Санкт-Петербурге грабители пробили дыру в стене банка "Открытие"
В Санкт-Петербурге грабители пробили дыру в стене банка, но похитить деньги не смогли