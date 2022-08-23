https://ria.ru/20220823/arest-1811653171.html

В Санкт-Петербурге арестовали первого фигуранта дела о детском порно

В Санкт-Петербурге арестовали первого фигуранта дела о детском порно - РИА Новости, 23.08.2022

В Санкт-Петербурге арестовали первого фигуранта дела о детском порно

Первый из фигурантов дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен в СИЗО в Санкт-Петербурге, следует из релиза объединенной пресс-службы... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:14

2022-08-23T18:14

2022-08-23T18:38

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Первый из фигурантов дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен в СИЗО в Санкт-Петербурге, следует из релиза объединенной пресс-службы городских судов.Накануне городской главк СК РФ сообщал о задержании в Петербурге и Москве трех подозреваемых по этому делу, причем один из них, как выяснилось, ранее работал в органах опеки и попечительства."Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Степанова, обвиняемого по пунктам "а", "б" части 2 статьи 242.1, пунктам "б", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил, избрав Степанову стражу по 16 октября", - говорится в релизе.Как уточняет пресс-служба судов, фигуранту предъявили обвинение в понедельник, он не признал вину. Процесс проходил в закрытом режиме в связи с характером дела – все, что касается педофилии, рассматривается без прессы и посторонних.По версии следствия, группа изготовителей детского порно действовала в Петербурге с 2014 года, снимая семилетнего на тот момент мальчика (2007 год рождения) и распространяя материалы "неустановленному кругу лиц".Фотосъемки обнаженного ребенка проходили в квартире на Бассейной улице и в Ленобласти. Проверяются данные, что задержанные могут быть причастны к другим похожим эпизодам.Об арестах других фигурантов пока не сообщалось.

https://ria.ru/20220816/studiya-1810110755.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия