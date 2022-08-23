16:30 23.08.2022 (обновлено: 17:18 23.08.2022)
В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил арест Кондрацкому по делу о государственной измене
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест Игорю Кондрацкому, фигуранту дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судя по картотеке судебных дел столичных судов, мужчину взяли под стражу также в Москве, однако известно об этом стало лишь сегодня. В суде не раскрыли, что именно вменяется Кондрацкому - как и во всех делах по этой статье, материалы засекречены.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кондрацкому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября", - рассказал собеседник агентства.
По обвинению в госзимене мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии.
В последнее время число дел о государственной измене в России, судя по всему, несколько увеличилось, нередко их фигурантами становятся представители научной среды, прежде всего тех ее отраслей, которые связаны с гиперзвуком.
За прошедшие несколько месяцев наиболее громкими считаются аресты директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка и главного научного сотрудника этого института Анатолия Маслова.
Из всех существующих дел о госизмене в свою очередь выделяются два наиболее резонансных – в отношении бывшего советника главы “Роскосмоса” Ивана Сафронова и основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.