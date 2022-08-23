https://ria.ru/20220823/arest-1811611595.html

В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене

В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене - РИА Новости, 23.08.2022

В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил арест Игорю Кондрацкому, фигуранту дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:30

2022-08-23T16:30

2022-08-23T17:18

москва

происшествия

россия

российская академия наук

роскосмос

иван сафронов

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест Игорю Кондрацкому, фигуранту дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Судя по картотеке судебных дел столичных судов, мужчину взяли под стражу также в Москве, однако известно об этом стало лишь сегодня. В суде не раскрыли, что именно вменяется Кондрацкому - как и во всех делах по этой статье, материалы засекречены."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кондрацкому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября", - рассказал собеседник агентства.По обвинению в госзимене мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии.В последнее время число дел о государственной измене в России, судя по всему, несколько увеличилось, нередко их фигурантами становятся представители научной среды, прежде всего тех ее отраслей, которые связаны с гиперзвуком.За прошедшие несколько месяцев наиболее громкими считаются аресты директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка и главного научного сотрудника этого института Анатолия Маслова.Из всех существующих дел о госизмене в свою очередь выделяются два наиболее резонансных – в отношении бывшего советника главы “Роскосмоса” Ивана Сафронова и основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.

https://ria.ru/20220819/fond-1810702378.html

https://ria.ru/20220809/arest-1808224770.html

москва

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, россия, российская академия наук, роскосмос, иван сафронов