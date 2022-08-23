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В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене - РИА Новости, 23.08.2022
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В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене
В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене - РИА Новости, 23.08.2022
В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил арест Игорю Кондрацкому, фигуранту дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:30
2022-08-23T17:18
москва
происшествия
россия
российская академия наук
роскосмос
иван сафронов
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест Игорю Кондрацкому, фигуранту дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Судя по картотеке судебных дел столичных судов, мужчину взяли под стражу также в Москве, однако известно об этом стало лишь сегодня. В суде не раскрыли, что именно вменяется Кондрацкому - как и во всех делах по этой статье, материалы засекречены."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кондрацкому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября", - рассказал собеседник агентства.По обвинению в госзимене мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии.В последнее время число дел о государственной измене в России, судя по всему, несколько увеличилось, нередко их фигурантами становятся представители научной среды, прежде всего тех ее отраслей, которые связаны с гиперзвуком.За прошедшие несколько месяцев наиболее громкими считаются аресты директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка и главного научного сотрудника этого института Анатолия Маслова.Из всех существующих дел о госизмене в свою очередь выделяются два наиболее резонансных – в отношении бывшего советника главы “Роскосмоса” Ивана Сафронова и основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.
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москва, происшествия, россия, российская академия наук, роскосмос, иван сафронов
Москва, Происшествия, Россия, Российская академия наук, Роскосмос, Иван Сафронов
16:30 23.08.2022 (обновлено: 17:18 23.08.2022)
 
В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил арест Кондрацкому по делу о государственной измене

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест Игорю Кондрацкому, фигуранту дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судя по картотеке судебных дел столичных судов, мужчину взяли под стражу также в Москве, однако известно об этом стало лишь сегодня. В суде не раскрыли, что именно вменяется Кондрацкому - как и во всех делах по этой статье, материалы засекречены.
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кондрацкому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября", - рассказал собеседник агентства.
По обвинению в госзимене мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии.
В последнее время число дел о государственной измене в России, судя по всему, несколько увеличилось, нередко их фигурантами становятся представители научной среды, прежде всего тех ее отраслей, которые связаны с гиперзвуком.
За прошедшие несколько месяцев наиболее громкими считаются аресты директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка и главного научного сотрудника этого института Анатолия Маслова.
Из всех существующих дел о госизмене в свою очередь выделяются два наиболее резонансных – в отношении бывшего советника главы “РоскосмосаИвана Сафронова и основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.
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