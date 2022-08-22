https://ria.ru/20220822/zhara-1811281316.html
В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары
В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары
Самый высокий класс пожарной опасности ожидается в ближайшие три дня на территории Москвы из-за жаркой погоды, спасатели просят исключить разведение открытого... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:39
2022-08-22T13:39
2022-08-22T13:44
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самый высокий класс пожарной опасности ожидается в ближайшие три дня на территории Москвы из-за жаркой погоды, спасатели просят исключить разведение открытого огня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В период с 00.00 23 августа до конца суток 25 августа в Москве ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать требования пожарной безопасности - в частности, исключить обращение с открытым огнем.В ближайшие дни в столице будет до плюс 33.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:39 22.08.2022 (обновлено: 13:44 22.08.2022)
В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары
В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности в ближайшие три дня из-за жары