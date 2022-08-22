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В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары - РИА Новости, 22.08.2022
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В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары
В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары
Самый высокий класс пожарной опасности ожидается в ближайшие три дня на территории Москвы из-за жаркой погоды, спасатели просят исключить разведение открытого... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:39
2022-08-22T13:44
природные пожары в россии
россия
происшествия
общество
погода
москва
пожары
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самый высокий класс пожарной опасности ожидается в ближайшие три дня на территории Москвы из-за жаркой погоды, спасатели просят исключить разведение открытого огня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В период с 00.00 23 августа до конца суток 25 августа в Москве ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать требования пожарной безопасности - в частности, исключить обращение с открытым огнем.В ближайшие дни в столице будет до плюс 33.
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природные пожары в россии, россия, происшествия, общество, погода, москва, пожары
Природные пожары в России, Россия, Происшествия, Общество, Погода, Москва, пожары
13:39 22.08.2022 (обновлено: 13:44 22.08.2022)
 
В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары

В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности в ближайшие три дня из-за жары

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост в Москве
Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большой Каменный мост в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самый высокий класс пожарной опасности ожидается в ближайшие три дня на территории Москвы из-за жаркой погоды, спасатели просят исключить разведение открытого огня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В период с 00.00 23 августа до конца суток 25 августа в Москве ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать требования пожарной безопасности - в частности, исключить обращение с открытым огнем.
В ближайшие дни в столице будет до плюс 33.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
13:43
Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве
 
Природные пожары в РоссииРоссияПроисшествияОбществоПогодаМосквапожары
 
 
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