https://ria.ru/20220822/zarplaty-1811177487.html

Названы регионы – лидеры по доле работников с зарплатой выше среднего

Названы регионы – лидеры по доле работников с зарплатой выше среднего - РИА Новости, 22.08.2022

Названы регионы – лидеры по доле работников с зарплатой выше среднего

Лидерами по доле специалистов с зарплатами выше среднего стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий округа, свидетельствует исследование РИА Новости*. В... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:03

2022-08-22T00:03

2022-08-22T00:40

россия

экономика

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Лидерами по доле специалистов с зарплатами выше среднего стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий округа, свидетельствует исследование РИА Новости*. В аутсайдерах Ивановская область, Чечня и Калмыкия.Средняя зарплата в РоссииСогласно исследованию, в последний год доходы россиян уверенно росли. За последние 12 месяцев (с июня 2021 года по май 2022 года) средняя зарплата в России составила 52 тысячи рублей, что на 12,2% больше, чем за предыдущий двенадцатимесячный период.Как отмечают эксперты, одним из ключевых показателей уровня жизни населения страны является средний уровень зарплаты.Для определения различий по России эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по зарплатам. В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки среднюю в России зарплату с учетом различий в региональных ценах.Оценка доли работников с зарплатой выше средней по стране производилась на основе данных официальной статистики и распределении заработной платы по крупным и средним организациям. Анализ проведен независимо для всех регионов. Средняя зарплата по стране для каждого субъекта Федерации корректировалась на региональный уровень цен.Треть населения с зарплатами выше среднегоПо оценкам экспертов, в целом в России за последние 12 месяцев доля тех, чья зарплата выше средней по стране, составила 31%. При этом эта доля превышает среднероссийский результат в 21 российском регионе, а в 14 регионах лишь 15% работников получают среднероссийскую зарплату. Еще в 22 регионах эта доля находится в диапазоне от 15% до 20%.В первых шести регионах рейтинга более половины населения имеет зарплаты выше средней по России. В целом лидерами по доле относительно высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы.По результатам исследования, лидером с большим отрывом по зарплатам является Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем почти 72% работников имеют зарплату выше среднероссийской. Вторую строчку заняла Чукотка, в котором почти 60% работников зарабатывают больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции по доле средних зарплат находится Ненецкий автономный округ с результатом 58,5%. Четвертым и пятым регионами стали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область, в которых порядка 56-57% работников зарабатывают больше среднего. Замыкает эту группу лидеров Сахалинская область с результатом 53,1%.Также в первую десятку входят Республика Саха (Якутия), Москва, Санкт-Петербург и Мурманская область. Во всех этих регионах доля работников с зарплатой больше среднероссийской превышает 43%.Как отмечают эксперты, регион на десятом месте уже в 1,7 раза уступает региону на первой строчке. Таким образом, среди лидеров также наблюдается высокая дифференциация по зарплатам.Как показывает рейтинг, в числе лидеров в основном представлены сибирские, северные и дальневосточные регионы, а также два крупнейших города России. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью. Москва и Санкт-Петербург же выполняют функции финансовых центров, и на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России.АутсайдерыСогласно результатам исследования, в 14 регионах России доля работников, чья зарплата выше средней по стране, не превышает 15%.В конце рейтинга оказалась Ингушетия, где только 12% работающего населения имеют зарплаты выше среднего. Алтайский край и Калмыкия, где эта доля не превышает показатель в 11,5%, также в конце списка. На предпоследнем месте Чечня, там только 10,1% работающего населения имеют зарплаты выше среднего. Ивановская область с результатом 9,7% замыкает рейтинг.Доля работников с зарплатой выше двух среднихПо оценкам экспертов, средняя зарплата в большинстве случаев может считаться достойной, однако высокой ее назвать сложно. При этом уровень в две средние зарплаты в гораздо большей степени характеризуют высокий заработок.Согласно исследованию, в масштабах России в целом 9,3% работников получают больше, чем две среднероссийские зарплаты. При этом только в шести регионах больше 20% работающих получают более чем две средние зарплаты.Как отмечают эксперты, в рейтинге по доле работников с зарплатой выше двух средних разница между лидирующими и замыкающими регионами еще значительнее. Если по доле средней зарплаты разница между первой и последней строчкой была семикратной, то в случае с долей работников с двумя средними зарплатами разница составляет 26 раз.Лидером по доле высокооплачиваемых работников также является Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 33,5%. Вторую строку занимает Ненецкий автономный округ (23,6%), а третий результат у Чукотского автономного округа (22%).Также хороший результат продемонстрировали Магаданская область (21,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (20,0%) и Москва (20,0%)."Таким образом, не очень большое число регионов могут похвастаться ощутимой долей высокооплачиваемых работников", - говорится в пояснительной записке.Более типичным результатом для российских регионов по доле работников с зарплатой выше двух среднероссийских является доля от 2% до 5%. В этом диапазоне свои результаты показали 43 региона.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20220822/reyting_zarplata-1810008116.html

https://ria.ru/20220819/zarplata-1810845950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика