https://ria.ru/20220822/vyplaty-1811187262.html

Заслуженные педагоги Приамурья получат пожизненные выплаты, заявил Орлов

Заслуженные педагоги Приамурья получат пожизненные выплаты, заявил Орлов - РИА Новости, 22.08.2022

Заслуженные педагоги Приамурья получат пожизненные выплаты, заявил Орлов

Заслуженные работники образования Амурской области получат пожизненные выплаты, кроме того, за звание им единовременно вручат по 10 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T05:20

2022-08-22T05:20

2022-08-22T05:20

общество

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216333_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_1f239ec9ce41958ced5852426c6651c2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг - РИА Новости. Заслуженные работники образования Амурской области получат пожизненные выплаты, кроме того, за звание им единовременно вручат по 10 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.В Приамурье по инициативе главы региона учредили звание "Заслуженный работник образования Амурской области". На конкурс от регионального министерства образования и науки уже претендуют 25 человек. При этом звания будут удостоены 10 педагогов, их имена станут известны в преддверии Дня учителя.Он отметил, что, внедряя новую меру поддержки, областные власти хотят подчеркнуть высокую степень значимости работы в системе образования. "В преддверии Года педагога и наставника в 2023 году это особенно актуально", - обратил внимание губернатор.По данным областного правительства, выбирать заслуженных работников системы образования Приамурья будут раз в год. Помимо выплат обладатели звания получат нагрудный знак и соответствующее удостоверение.По словам зампреда регионального правительства - министра образования и науки области Светланы Яковлевой, в регионе проживают 1818 действующих педагогов, имеющих федеральные ведомственные награды, 20 человек удостоены госнаград по указу президента. Трем педагогам Амурской области присвоено почетное звание "Народный учитель РФ".

https://ria.ru/20220818/proekty-1810370795.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, амурская область