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Заслуженные педагоги Приамурья получат пожизненные выплаты, заявил Орлов
Заслуженные педагоги Приамурья получат пожизненные выплаты, заявил Орлов - РИА Новости, 22.08.2022
Заслуженные педагоги Приамурья получат пожизненные выплаты, заявил Орлов
Заслуженные работники образования Амурской области получат пожизненные выплаты, кроме того, за звание им единовременно вручат по 10 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T05:20
2022-08-22T05:20
2022-08-22T05:20
общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг - РИА Новости. Заслуженные работники образования Амурской области получат пожизненные выплаты, кроме того, за звание им единовременно вручат по 10 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.В Приамурье по инициативе главы региона учредили звание "Заслуженный работник образования Амурской области". На конкурс от регионального министерства образования и науки уже претендуют 25 человек. При этом звания будут удостоены 10 педагогов, их имена станут известны в преддверии Дня учителя.Он отметил, что, внедряя новую меру поддержки, областные власти хотят подчеркнуть высокую степень значимости работы в системе образования. "В преддверии Года педагога и наставника в 2023 году это особенно актуально", - обратил внимание губернатор.По данным областного правительства, выбирать заслуженных работников системы образования Приамурья будут раз в год. Помимо выплат обладатели звания получат нагрудный знак и соответствующее удостоверение.По словам зампреда регионального правительства - министра образования и науки области Светланы Яковлевой, в регионе проживают 1818 действующих педагогов, имеющих федеральные ведомственные награды, 20 человек удостоены госнаград по указу президента. Трем педагогам Амурской области присвоено почетное звание "Народный учитель РФ".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, амурская область
Общество, Амурская область
Заслуженные педагоги Приамурья получат пожизненные выплаты, заявил Орлов
Губернатор Орлов заявил, что заслуженные педагоги Приамурья получат пожизненные выплаты
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг - РИА Новости. Заслуженные работники образования Амурской области получат пожизненные выплаты, кроме того, за звание им единовременно вручат по 10 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
В Приамурье по инициативе главы региона учредили звание "Заслуженный работник образования Амурской области". На конкурс от регионального министерства образования и науки уже претендуют 25 человек. При этом звания будут удостоены 10 педагогов, их имена станут известны в преддверии Дня учителя.
"Заслуженные работники образования Амурской области получат два вида выплат. Размер первых – 10 тысяч рублей, эта сумма будет предоставляться единовременно. Еще по три тысячи будут начисляться каждый месяц пожизненно при условии проживания в Амурской области", - приводит слова Орлова пресс-служба областного правительства.
Он отметил, что, внедряя новую меру поддержки, областные власти хотят подчеркнуть высокую степень значимости работы в системе образования. "В преддверии Года педагога и наставника в 2023 году это особенно актуально", - обратил внимание губернатор.
По данным областного правительства, выбирать заслуженных работников системы образования Приамурья будут раз в год. Помимо выплат обладатели звания получат нагрудный знак и соответствующее удостоверение.
По словам зампреда регионального правительства - министра образования и науки области Светланы Яковлевой, в регионе проживают 1818 действующих педагогов, имеющих федеральные ведомственные награды, 20 человек удостоены госнаград по указу президента. Трем педагогам Амурской области
присвоено почетное звание "Народный учитель РФ".