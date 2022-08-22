17:10 22.08.2022 (обновлено: 21:54 22.08.2022)
Эрдоган заявил, что Зеленского обманывают
Эрдоган: президент Украины Зеленский обеспокоен тем, что его обманывают
АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время визита во Львов почувствовал у Владимира Зеленского обеспокоенность из-за "тех, кто обманывает" украинского президента.
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"Обеспокоен, очень обеспокоен (Зеленский. — Прим. ред.). Есть много тех, кто обманывает. Все говорят: "мы даем, мы даем", а на деле ничего не дают", — ответил Эрдоган на встрече с фермерами на вопрос о Зеленском, "как его положение". Видео опубликовал телеканал Ulusal TV.
В эфире телеканала не уточнили, кого имел в виду Эрдоган, когда говорил о "тех, кто обманывает".
В середине августа издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, указывало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь. Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро полагает, что Украине не предлагали военную помощь в июле из-за нехватки оружия у стран ЕС и неплатежеспособности страны.
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Несколько дней назад газета Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах писала, что украинские дипломаты с июня неоднократно просили правительство Германии о предоставлении дополнительного вооружения, но безуспешно. Подчеркивается, что Минобороны ФРГ обосновывало отказ в частности тем, что бундесвер сам нуждается в оружии, поскольку должен выполнять союзнические обязательства по НАТО. Газета отмечает, что в последний раз канцлер Германии Олаф Шольц дал обязательство по "значительным" поставкам вооружений Украине в выступлении в бундестаге 1 июня. Уволенный посол Украины в Берлине Андрей Мельник выразил в воскресенье претензии германскому правительству из-за объема поставок тяжелого вооружения Киеву, заявив, что руководство Германии "на диете" и "отказывается" от Киева "в военном отношении". В то же время сам Шольц сказал, что Германия поставляет Украине достаточно оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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