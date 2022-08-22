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ВС России уничтожили на Украине американский контрбатарейный комплекс - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811245746.html
ВС России уничтожили на Украине американский контрбатарейный комплекс
ВС России уничтожили на Украине американский контрбатарейный комплекс - РИА Новости, 22.08.2022
ВС России уничтожили на Украине американский контрбатарейный комплекс
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили 8 пунктов управления украинскими войсками, уничтожили 6... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:19
2022-08-22T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
зрк с-300
бук (зенитный ракетный комплекс)
украина
сша
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили 8 пунктов управления украинскими войсками, уничтожили 6 складов, радиолокационную станцию С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский комплекс контрбатарейной борьбы, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах", - говорится в документе.Уточняется, что также уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское в ДНР."Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовка Донецкой Народной Республики - пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США", - добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Бук (зенитный ракетный комплекс), Украина, США
12:19 22.08.2022 (обновлено: 17:21 22.08.2022)
 
ВС России уничтожили на Украине американский контрбатарейный комплекс

ВС России уничтожили на Украине американский контрбатарейный комплекс и установку "Бук-М1"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили 8 пунктов управления украинскими войсками, уничтожили 6 складов, радиолокационную станцию С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский комплекс контрбатарейной борьбы, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах", - говорится в документе.
Уточняется, что также уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское в ДНР.
"Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовка Донецкой Народной Республики - пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США", - добавили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Бук (зенитный ракетный комплекс)УкраинаСША
 
 
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