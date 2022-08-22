https://ria.ru/20220822/ukraina-1811245746.html

ВС России уничтожили на Украине американский контрбатарейный комплекс

ВС России уничтожили на Украине американский контрбатарейный комплекс - РИА Новости, 22.08.2022

ВС России уничтожили на Украине американский контрбатарейный комплекс

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили 8 пунктов управления украинскими войсками, уничтожили 6... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:19

2022-08-22T12:19

2022-08-22T17:21

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

зрк с-300

бук (зенитный ракетный комплекс)

украина

сша

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили 8 пунктов управления украинскими войсками, уничтожили 6 складов, радиолокационную станцию С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский комплекс контрбатарейной борьбы, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах", - говорится в документе.Уточняется, что также уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское в ДНР."Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовка Донецкой Народной Республики - пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США", - добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, сша