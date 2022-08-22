https://ria.ru/20220822/ucheniya-1811251720.html

Эксперт назвал цели проведения совместных учений США и Южной Кореи

Эксперт назвал цели проведения совместных учений США и Южной Кореи - РИА Новости, 22.08.2022

Эксперт назвал цели проведения совместных учений США и Южной Кореи

Военные учения Южной Кореи и США могут усилить напряженность во всем регионе, при этом данные маневры вписываются в глобальную американскую провокацию и... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:38

2022-08-22T12:38

2022-08-22T12:38

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южная корея

сша

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Военные учения Южной Кореи и США могут усилить напряженность во всем регионе, при этом данные маневры вписываются в глобальную американскую провокацию и выстраивание антикитайского фронта, заявил РИА Новости заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков.Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года включают полевые тренировки, передает агентство Ренхап. Учения продлятся до 1 сентября и включают в себя отработку действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, предусмотрены отражение атак Северной Кореи и защита района большого Сеула, за этим будут отрабатываться контратакующие операции."Американская политика в этом регионе построена на том, чтобы вызвать дальнейшую напряженность и усилить ее. Мы это прекрасно видим и в Южно-Китайском море, и вокруг Тайваня", - сказал Мосяков.По словам эксперта, идет полномасштабное выстраивание антикитайского фронта."США делают все для того, чтобы Китай не остался в стороне, они пытаются постоянно спровоцировать Китай на какие-то действия. К примеру, обострение на Корейском полуострове. Все это вписывается в глобальную американскую провокацию и усиление напряженности во всей Восточной Азии: от Южно-Китайского моря до Восточно-Китайского и Желтого морей", - сказал он.Эксперт отметил, что провокации США могут привести к появлению трех горячих точек."Пока что события на (Корейском - ред.) полуострове прямо не будут влиять на ситуацию, связанную с Китаем, потому что на первом плане стоит ситуация вокруг Тайваня. В принципе, это тоже фактор, который может взорваться, и в любой момент может обостриться, и тогда там получатся три очень серьезные горячие точки: Северная Корея с Южной Кореей, Тайвань и Южно-Китайское море", - пояснил Мосяков.Эксперт не исключил, что в контексте ситуации на самом полуострове учения США и Южной Кореи могут привести к жесткой реакции Пхеньяна - в том числе активизации подготовки к новому ядерному испытанию."Весь опыт показывает, что эти учения - это как красная тряпка для КНДР. На протяжении многих лет они давали крайне решительный и жесткий ответ на эти учения. С моей точки зрения, ядерные испытания неизбежны", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220822/ucheniya-1811187436.html

https://ria.ru/20220822/ssha-1811239475.html

https://ria.ru/20220817/sverzhenie-1810128546.html

южная корея

сша

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, сша, китай