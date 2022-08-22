https://ria.ru/20220822/ucheniya-1811187436.html
Южная Корея и США начали совместные учения, сообщили СМИ
Южная Корея и США начали совместные учения, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2022
Южная Корея и США начали совместные учения, сообщили СМИ
Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T05:40
2022-08-22T05:40
2022-08-22T05:40
южная корея
сша
в мире
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СЕУЛ, 22 авг - РИА Новости. Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года включают полевые тренировки, передает агентство Ренхап.Учения продлятся до 1 сентября, они будут включать компьютерную симуляцию для командных пунктов, полевую подготовку и учения по гражданской обороне. Первая часть учений является отработкой отражения северокорейских атак и защиты столичной агломерации, вторая часть сосредоточена на контратакующих операциях.Военные двух стран в полевых маневрах отработают различные сценарии в 13 комбинированных программах подготовки, в том числе обнаружение самодельных взрывных устройств на атомных электростанциях, пожар на заводе полупроводников, паралич банковской сети, терроризм в аэропортах и атаки беспилотников.Учения также включают оценку полного оперативного потенциала (FOC), необходимую процедуру для будущей передачи полного оперативного контроля (OPCON) из Вашингтона в Сеул.Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в ходе учений, военнослужащих обяжут сдать перед участием тесты и носить маски.В последние годы подобные учения проходили в формате компьютерной симуляции на фоне пандемии коронавируса и стремления предыдущей администрации Южной Кореи к диалогу с КНДР, которая резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, сша, в мире
Южная Корея и США начали совместные учения, сообщили СМИ
Yonhap: Южная Корея и США начали ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield
СЕУЛ, 22 авг - РИА Новости.
Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года включают полевые тренировки, передает
агентство Ренхап.
Учения продлятся до 1 сентября, они будут включать компьютерную симуляцию для командных пунктов, полевую подготовку и учения по гражданской обороне. Первая часть учений является отработкой отражения северокорейских атак и защиты столичной агломерации, вторая часть сосредоточена на контратакующих операциях.
Военные двух стран в полевых маневрах отработают различные сценарии в 13 комбинированных программах подготовки, в том числе обнаружение самодельных взрывных устройств на атомных электростанциях, пожар на заводе полупроводников, паралич банковской сети, терроризм в аэропортах и атаки беспилотников.
Учения также включают оценку полного оперативного потенциала (FOC), необходимую процедуру для будущей передачи полного оперативного контроля (OPCON) из Вашингтона
в Сеул
.
Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в ходе учений, военнослужащих обяжут сдать перед участием тесты и носить маски.
В последние годы подобные учения проходили в формате компьютерной симуляции на фоне пандемии коронавируса и стремления предыдущей администрации Южной Кореи
к диалогу с КНДР, которая резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона.