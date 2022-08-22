https://ria.ru/20220822/ucheniya-1811187436.html

Южная Корея и США начали совместные учения, сообщили СМИ

Южная Корея и США начали совместные учения, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2022

Южная Корея и США начали совместные учения, сообщили СМИ

Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T05:40

2022-08-22T05:40

2022-08-22T05:40

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СЕУЛ, 22 авг - РИА Новости. Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года включают полевые тренировки, передает агентство Ренхап.Учения продлятся до 1 сентября, они будут включать компьютерную симуляцию для командных пунктов, полевую подготовку и учения по гражданской обороне. Первая часть учений является отработкой отражения северокорейских атак и защиты столичной агломерации, вторая часть сосредоточена на контратакующих операциях.Военные двух стран в полевых маневрах отработают различные сценарии в 13 комбинированных программах подготовки, в том числе обнаружение самодельных взрывных устройств на атомных электростанциях, пожар на заводе полупроводников, паралич банковской сети, терроризм в аэропортах и атаки беспилотников.Учения также включают оценку полного оперативного потенциала (FOC), необходимую процедуру для будущей передачи полного оперативного контроля (OPCON) из Вашингтона в Сеул.Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в ходе учений, военнослужащих обяжут сдать перед участием тесты и носить маски.В последние годы подобные учения проходили в формате компьютерной симуляции на фоне пандемии коронавируса и стремления предыдущей администрации Южной Кореи к диалогу с КНДР, которая резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона.

https://ria.ru/20220819/kndr-1810633948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

южная корея, сша, в мире